‎Examen du BFEM à Kolda : 7 025 candidats à l'épreuve... (98,34% de présence)


‎Examen du BFEM à Kolda : 7 025 candidats à l'épreuve... (98,34% de présence)
‎Ce sont 7 025 candidats au total dans la région qui concourent pour l'obtention du brevet de fin d'études moyennes à l'instar des autres candidats du pays, ce mardi 14 juillet. Ainsi, ces derniers plongent ce matin avec les premières épreuves notamment la dissertation en français, la dictée et le texte suivi de questions pour un taux de présence de 98,34% . En ce sens, toutes les conditions ont été réunies pour un bon déroulement de l'examen, soutiennent les autorités administratives et académiques lors de la traditionnelle tournée dans les centres témoins. Dans la foulée, le préfet Mbassa Sène estime que l'examen se déroule dans de bonnes conditions avec la présence des surveillants et des correcteurs.
‎Dans cette dynamique, Birane Tine, l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Kolda, s'est félicité du bon déroulement des épreuves. À cela, il a souligné que l'école Sénégalaise de Bissau totalise un total de 10 absences pour indisponibilité des candidats. Mais à part cela, tout se passe dans des conditions optimales.
‎Au centre du CEM², les élèves se penchent déjà sur la première épreuve de la journée à savoir la dissertation avec deux sujets au choix. Ainsi, le premier sujet porte sur le comportement des jeunes mettant en danger leur vie et celle des autres tandis que le second tiré des romans Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry et Une si longue lettre de Mariama Ba, met en valeur des personnages ayant l'ambition, le courage ou la persévérance pour réussir.
‎À en croire Souleymane Diébaté, candidat au jury 1 "les épreuves ont démarré dans de bonnes conditions. En ce sens, j'ai traité le sujet 2 car j'ai révisé ces deux thèmes romans. C'est pourquoi, je reste confiant pour la suite de l'examen..."
‎En ce sens, le jury 1 compte 178 candidats d'après son président qui estime que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des épreuves. Dans la même lancée, il précise que toutes les règles édictées dans la lettre du ministère comme la fouille, l'interdiction du téléphone portable sont respectées par le jury.
‎Avec un total de 7 025 candidats, le département de Kolda vient en tête avec 3 832 candidats, suivi de Vélingara 2 330 candidats et enfin Médina Yoro Foula 863. 


Mardi 14 Juillet 2026
Madou Diallo



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