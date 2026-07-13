le Dr Abdourahmane Fédiore réplique aux déclarations du président de la FSF « J'ai été outré »

Le Dr Abdourahmane Fédiore, médecin de l'équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026, a réagi aux déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football, Mr Abdoulaye Fall, affirmant avoir été « profondément outré » par les propos tenus à son encontre.







Selon lui, les affirmations avancées par le président de la FSF ne correspondent pas à la réalité. Le médecin estime qu'avant de faire de telles déclarations, « une personne qui n'est pas sûre de ce qu'elle dit doit aller s'informer ».







Le Dr Fédiore rappelle qu'il est titulaire d'un diplôme de médecin spécialiste en médecine du sport obtenu en 2008, au sein de la première promotion de cette formation au Sénégal. Il met également en avant son parcours dans plusieurs fédérations sportives, notamment en tant que président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de cyclisme, responsable de la commission médicale de la Fédération de handball et membre de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football.







Il précise enfin que c'est le Pr Fallou Sissé, qu'il présente comme son formateur, qui l'a intégré à l'encadrement médical de la sélection nationale afin de lui succéder. « Depuis lors, je suis dedans », affirme t’il pour souligner la continuité de son engagement auprès des Lions.

