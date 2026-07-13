Thiénaba - Lotissement illégal : vers une marche pacifique de la population ce vendredi 24 juillet

Le collectif engagé pour Thiénaba "LAXASAAYU NGIR CANABA" a décidé d'organiser une marche pacifique le Vendredi 24 Juillet 2026 dans ladite commune.

Cette manifestation vise à dénoncer et arrêter "le lotissement illégal sur les terres des populations sans protocole d’accord ni consultation des ayants droit et des autorités coutumières."

"Nous constatons avec indignation : une attribution de terres sans accord des propriétaires terriens; le Chef de village qui a été écarté du processus foncier, l'obtention d’autorisations sur la base d’une délibération qui ne reflète pas la réalité du terrain", a-t-on fustigé dans un communiqué lu à Dakaractu.

"Nous disons STOP! Il est temps que l’État prenne ses responsabilités pour protéger les terres de Thiénaba et faire respecter la loi", a ajouté le collectif. Le président du Mouvement Thiénaba d'abord, Gora Ndiaye, a appellé toutes les populations de Thiénaba, jeunes, femmes, sages et toutes personnes éprises de justice, à sortir massivement...