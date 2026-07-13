Faire-part : La famille Sady a la tristesse de vous faire part du décès de son père, Mr Amdy Moustapha Sady

La famille Sady a la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de son père bien-aimé, Amdy Moustapha Sady, survenu ce Lundi 13 Juillet 2026 à Dakar.



​« Nous appartenons à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. »



​La levée du corps et l’inhumation auront lieu le Mardi 14 juillet 2026, à partir de 10h00. La dépouille sera conduite à sa dernière demeure au cimetière de Darou Salam, à Mbacké.



​Les visites de condoléances seront reçues à la maison familiale à Dakar, à la Sicap Liberté 3, villa 1706B (en face du terrain de basket).



​Ses enfants et l’ensemble de la famille, profondément touchés par cette disparition, prient pour le repos de son âme :



• ​Kine Sady

• ​Amy Sady

• ​Lamine Sady

• ​Mouhamadou Khadim Sady

• ​Serigne Mbacké Sady

• ​Ndeye Fatou Sady

• ​Sope Sady

• ​Fatou Sady

• ​Amadou Ka



​Que le Tout-Puissant l’accueille dans Sa sainte miséricorde et lui accorde une place au Paradis.