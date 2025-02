centrale électrique flottante Karpowership : le courant passe… mais les milliards s’évaporent !

Une centrale électrique flottante ancrée au large de Dakar, des milliards qui s’envolent sans justificatif, un contrat signé dans l’opacité… Voilà ce que révèle Libération sur le sulfureux partenariat entre l’État du Sénégal et Karpowership, la société turque qui fournit de l’électricité au pays depuis 2019.



Alors que le Sénégal dispose aujourd’hui de centrales capables d’assurer la production énergétique, la question se pose : pourquoi continuer à payer cette structure étrangère ? D’autant plus que le contrat, conclu sans appel d’offres, coûte une fortune aux finances publiques. Libération révèle ainsi que rien qu’en 2023, plus de 13 milliards de francs CFA ont été versés à Karpowership sans la moindre justification.



Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Jusqu’à présent, les chiffres exacts du contrat demeurent un mystère, mais certaines indiscrétions avancent une facture annuelle comprise entre 30 et 50 milliards de francs CFA. Un gouffre financier qui suscite l’incompréhension, surtout lorsqu’on sait qu’à quelques kilomètres de là, au Gabon, Karpowership est sous le feu des projecteurs pour des montants tout aussi vertigineux.



En effet, Libération rapporte qu’au Gabon, la société turque est dans le collimateur de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (Cnicei). La raison ? Un projet de production d’électricité sur deux bateaux qui coûterait à l’État gabonais 12 milliards de francs CFA par mois ! Face à la pression des nouvelles autorités de Transition, Karpowership a dû accepter, à contrecœur, de renégocier ses termes.



Le Sénégal suivra-t-il le même chemin ? L’opacité qui entoure ce contrat de gré à gré, dénoncée dans le rapport de la Cour des comptes, commence à faire grincer des dents. Une réévaluation – voire une rupture – semble inévitable si l’État veut éviter une hémorragie financière. Mais en attendant, le courant passe… et les milliards s’évaporent !