La cinglante réponse de Thierno Alassane Sall à Cheikh Tidiane Dièye : « Vous avez tort de protéger un des vôtres alors que… »

Thierno Alassane Sall a réagi vivement aux déclarations de Cheikh Tidiane Dièye à l'Assemblée nationale, en l'accusant de protéger un membre de son équipe. Il a aussi posé des questions sur les conditions d'acquisition d'un véhicule par le DG de l’Office des Lacs et Cours d’Eau du Sénégal (OLAC) et sur les recrutements irréguliers.
Selon le parlementaire, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait eu le temps de vérifier ces informations depuis le 12 novembre, et il est inadmissible de protéger un membre de l'équipe alors que ces pratiques ont été combattues dans le passé.
Cette réaction intervient dans le contexte de l'affaire ONAS, où Thierno Alassane Sall a déposé une plainte contre X pour dénoncer des irrégularités présumées dans l'attribution et l'exécution de marchés publics.
-
Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire
-
Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future"
-
Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France
-
Thiès- Setal Suniou Rail: les cheminots en phase avec le démarrage imminent des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar- Tambacounda...
-
Thiès- Abdou Mbow lève le voile sur le retour de Macky Sall au Sénégal: " le retour du président Macky Sall dépendra d'un contexte...".