La cinglante réponse de Thierno Alassane Sall à Cheikh Tidiane Dièye : « Vous avez tort de protéger un des vôtres alors que… »

Thierno Alassane Sall a réagi vivement aux déclarations de Cheikh Tidiane Dièye à l'Assemblée nationale, en l'accusant de protéger un membre de son équipe. Il a aussi posé des questions sur les conditions d'acquisition d'un véhicule par le DG de l’Office des Lacs et Cours d’Eau du Sénégal (OLAC) et sur les recrutements irréguliers.







Selon le parlementaire, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait eu le temps de vérifier ces informations depuis le 12 novembre, et il est inadmissible de protéger un membre de l'équipe alors que ces pratiques ont été combattues dans le passé.

