Zone Ouest de Djilor : La population réclame de l'eau courante, de l'électricité, des pistes de production...

Le manque d'eau courante, d'électricité, de pistes de production et d'infrastructures de base indispose de jour en jour les populations de la zone ouest de Djilor.



En lieu et place d'une marche dans leur localité (Fatick) à cause de la Covid, les membres du collectif des villages de la zone ouest de Djilor se sont donné rendez-vous à Kaolack pour faire face à la presse afin de parler des maux qui gangrènent leur zone. "Notre localité reste enfoncée dans la pauvreté car desservie d'électricité, d'eau courante, de pistes de production ainsi que de toutes sortes d'infrastructures de base nécessaires à une vie décente des populations...", a martelé le coordinateur, El Hadj Ousmane Ndong.



Poursuivant, Mr Ndong d'ajouter : " aujourd'hui, notre combat est de dénoncer avec toute l'énergie nécessaire l'injustice que vit cette partie du Sénégal et de la région de Fatick, car il est inconcevable pour nous qu'au 21ème siècle que de gros villages comme Sadioga, Keur Farba, Félane, Keur Dabo, Ndiomby etc, puissent rester sans électricité, sans eau courante, sans structure sanitaire etc... Nous exigeons de la part des autorités compétentes le rétablissement dans les plus brefs délais de cette injustice".



Le collectif donne ainsi rendez-vous très prochainement à un grand rassemblement de tous les villages de la zone ouest de Djilor...