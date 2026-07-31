1er BILAN DU 18SAFAR 2026- Cheikh Abdou Bali confie que certains objectifs ont été atteints mais que l’eau et les routes inquiètent.

Au terme de la conférence de presse du comité du Magal, Serigne Cheikh Abdou Lahad MBacké (Gaindé Fatma), président de la commission Culture et Communication, a livré un bilan contrasté. Sur les 137 besoins recensés, le taux de réalisation atteint , certes, 95 %, mais, fait-il remarquer , la question de l’eau et de l’assainissement cristallise toutes les inquiétudes, avec des pénuries constatées en plusieurs points de Touba. Face à l’afflux attendu de plus de 6 millions de pèlerins, le chef religieux plaide pour des solutions structurelles et déplore le lancement trop tardif des travaux routiers et d’assainissement, qu’il faudrait idéalement achever un mois avant l’événement. Par ailleurs, Cheikh Abdou Bali a soulevé d’autres sujets liés à l’organisation du 18 Safar.