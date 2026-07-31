Parcelles Assainies : un chauffeur de 24 ans déféré après l’agression sexuelle présumée d’une fillette de 8 ans

`Un jeune homme domicilié à l’Unité 17 des Parcelles Assainies a été arrêté puis déféré au parquet pour des faits présumés de pédophilie et d’agression sexuelle sur une enfant de 8 ans. Identifié par la victime, le suspect aurait reconnu les faits en demandant pardon à son père. La fillette a également affirmé qu’une de ses amies aurait subi des agissements similaires.


Parcelles Assainies : un chauffeur de 24 ans déféré après l’agression sexuelle présumée d’une fillette de 8 ans
Le voisinage alerte le père de l’enfant
L’affaire a éclaté dans la soirée du 27 juillet, aux Parcelles Assainies. Selon les informations publiées par Libération, le père de la victime, désigné sous les initiales A. Diallo, a été alerté par des habitants du quartier aux environs de 21 heures.
Ses voisins lui auraient annoncé que sa fille, F.K.D., âgée de seulement 8 ans, venait d’être victime d’une agression sexuelle.
Les premières informations recueillies par le père faisaient état d’attouchements commis par un individu sur les parties intimes de l’enfant. Face à la gravité des accusations et grâce aux indications données par les personnes présentes dans le voisinage, A. Diallo s’est immédiatement lancé à la recherche du suspect.
Le suspect retrouvé après quelques minutes de recherches
Après plusieurs minutes de recherches dans le quartier, le père de la fillette est parvenu à retrouver le jeune homme désigné comme étant l’auteur présumé des faits.
Il s’agissait d’Oumar Ndiaye, âgé de 24 ans, se présentant comme chauffeur et domicilié à l’Unité 17 des Parcelles Assainies.
Selon Libération, la fillette aurait formellement identifié Oumar Ndiaye comme étant l’homme qui lui avait fait subir les attouchements. Cette identification a constitué un élément central dans la suite de l’affaire.
Interrogé sur place, le jeune homme aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il aurait également demandé la clémence du père de la victime.
Une demande de pardon devant un témoin
Le quotidien rapporte que le suspect aurait continué à demander pardon au moment où il était reconduit vers les services de police.
Le témoin I. Diallo aurait confirmé aux enquêteurs cette attitude. Oumar Ndiaye aurait notamment déclaré au père de la fillette : « Balma akh grand. Souma démé police dafay méti sii maan », une formule par laquelle il sollicitait son pardon et exprimait sa crainte d’être conduit au commissariat.
Ces déclarations, telles que rapportées par le témoin, ont été versées aux éléments recueillis dans le cadre de l’enquête.
Une deuxième révélation faite par la fillette
Lors de son audition, la jeune victime a livré une autre information particulièrement préoccupante aux enquêteurs.
F.K.D. aurait affirmé que le même homme avait déjà commis des actes similaires sur l’une de ses amies. « Il avait fait la même chose à une de mes amies », aurait-elle confié aux enquêteurs, selon Libération.
Cette déclaration pourrait conduire les services de police à effectuer des vérifications supplémentaires afin d’identifier l’autre enfant évoquée et de déterminer si d’autres faits peuvent être reprochés au suspect.
À ce stade, aucune précision supplémentaire n’est fournie sur l’identité de cette seconde victime présumée ni sur les circonstances dans lesquelles les faits allégués auraient eu lieu.
Oumar Ndiaye déféré au parquet
Après son interpellation, Oumar Ndiaye a été placé à la disposition du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies.
À l’issue des premières investigations, le jeune homme a été déféré au parquet pour des faits présumés de pédophilie et d’agression sexuelle sur une mineure de 8 ans.
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Vendredi 31 Juillet 2026
Dakaractu



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