Magal chez Serigne Saliou Thioune : 500 sacs d'oignons, 400 sacs de pommes de terre pour le petit dejeuner


À l'occasion du Grand Magal de Touba 2026, le site de Dianatou, sous l'impulsion de Serigne Saliou Thioune, poursuit l'œuvre d'hospitalité initiée par son défunt père, Feu Cheikh Béthio Thioune. Sur place, Dakaractu a constaté une effervescence exceptionnelle autour de la préparation des « berndé » destinés aux pèlerins. Hommes et femmes, venus en grand nombre à titre bénévole, s'activent sans relâche pour préparer les ingrédients nécessaires. D'immenses quantités d'oignons sont épluchées et découpées pour la confection des sauces, tandis que d'autres équipes s'affairent à préparer les pommes de terre qui accompagneront les plats de viande.
 
Selon les organisateurs rencontrés sur place, plus de 500 sacs d'oignons et 400 sacs de pommes de terre ont déjà été préparés pour le petit déjeuner prévu le lendemain, alors que les principales opérations de cuisson n'ont pas encore débuté. Ces bénévoles, animés par un esprit de service et de partage, expriment leur fierté de contribuer à l'accueil des milliers de fidèles attendus à Touba. Cette mobilisation illustre une fois de plus les valeurs de solidarité et d'hospitalité qui caractérisent le Grand Magal.
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Samedi 1 Août 2026
Dakaractu



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