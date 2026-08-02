Touba face à l’affluence du Magal : Bara Dolly plaide pour un accompagnement structurel de l’État


À la veille de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, prévue ce dimanche, Cheikh Abdou Bara Dolly a livré ses impressions sur l’état des préparatifs dans la cité religieuse. S’exprimant lors d’un entretien accordé à Dakaractu, le président du mouvement « Nekal Fi Askan Wi » s’est d’abord félicité du niveau d’organisation atteint à quelques heures de la grande célébration.
 
Tout en saluant les efforts déjà engagés par les autorités administratives et religieuses, Cheikh Abdou Bara Dolly a néanmoins tenu à alerter sur la nécessité de renforcer davantage le dispositif, notamment sur les questions d’eau, d’assainissement et de commerce. Selon lui, la ville sainte, confrontée chaque année à une affluence toujours plus importante, ne saurait se satisfaire de mesures ponctuelles : elle a besoin d’un accompagnement structurel et durable de la part de l’État, à la hauteur de son statut et de son rayonnement
 
Le président du mouvement « Nekal Fi Askan Wi » a insisté sur le fait que Touba, qui « refuse du monde » à chaque édition du Magal, impose une exigence particulière en matière de gestion des flux, d’accès à l’eau potable et de conditions sanitaires pour les millions de pèlerins attendus. Il a également évoqué le volet commercial, appelant à un encadrement plus rigoureux pour que l’activité économique intense générée par l’événement profite pleinement aux populations locales.
 
Cheikh Abdou Bara Dolly a ainsi invité les pouvoirs publics à ne pas relâcher leurs efforts, y voulant une condition essentielle pour que la ville sainte continue d’accueillir dignement les fidèles venus du Sénégal et de la diaspora, année après année.
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Dimanche 2 Août 2026
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