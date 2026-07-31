Plage de l’Unité 15 : Un enfant repêché sans vie, son compagnon toujours introuvable

Une sortie à la plage a viré au drame à l’Unité 15 des Parcelles Assainies. Le corps sans vie d’un garçon d’environ 10 ans a été repêché de la mer le 29 juillet. Un second enfant qui l’accompagnait a également été déclaré noyé, mais les recherches engagées par les sapeurs-pompiers n’avaient pas permis de le retrouver au moment des faits rapportés.


Plage de l’Unité 15 : Un enfant repêché sans vie, son compagnon toujours introuvable
Le corps d’un enfant découvert sur la plage
Le drame s’est produit le 29 juillet, aux environs de 17 heures, sur la plage de l’Unité 15 des Parcelles Assainies.
Selon les informations de Libération, une équipe du commissariat des Parcelles Assainies a été dépêchée sur les lieux après la découverte d’un corps sans vie repêché de la mer.
À leur arrivée, les policiers ont trouvé la dépouille d’un enfant allongée sur la plage et recouverte d’un drap blanc. Les premières constatations ont permis d’établir que la victime était de sexe masculin et âgée d’environ 10 ans.
La victime n’avait pas encore été identifiée
L’enfant ne portait apparemment aucun document ou élément ayant permis de l’identifier immédiatement. Au moment de l’intervention des forces de l’ordre et des secours, son identité restait donc inconnue.
Les constatations effectuées sur le corps n’ont révélé aucune trace apparente de violence. Cet élément oriente les premières observations vers la piste d’une noyade, même si l’enquête et l’autopsie devront permettre de déterminer avec précision les causes du décès.
Les autorités ont entrepris les démarches nécessaires pour tenter d’identifier le jeune garçon et retrouver sa famille.
Un deuxième enfant également emporté par les eaux
Les témoignages recueillis sur place ont permis d’apprendre que la victime n’était pas seule au moment du drame.
D’après les personnes présentes, l’enfant était accompagné d’un autre jeune garçon. Celui-ci a également été déclaré noyé. Les sapeurs-pompiers ont alors engagé des recherches dans la zone afin de le retrouver.
Malgré les opérations menées en mer, les recherches sont restées vaines, rapporte Libération. Aucun corps correspondant au second enfant n’avait ainsi été retrouvé au moment où les informations ont été publiées.
Cette situation a renforcé l’inquiétude sur la plage, alors que les secours tentaient de déterminer l’endroit exact où les deux enfants avaient été emportés par les eaux.
Le corps transporté à l’Hôpital général Idrissa Pouye
Après les constatations d’usage effectuées sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation du corps du premier enfant.
La dépouille a été transportée à l’Hôpital général Idrissa Pouye, anciennement appelé Hoggy, pour les besoins d’une autopsie. Cet examen devra confirmer la cause exacte du décès et fournir aux enquêteurs les éléments médicaux nécessaires à la poursuite de leurs investigations.
Le procureur de la République a été informé de la découverte du corps et de la disparition du second enfant.
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Vendredi 31 Juillet 2026
Dakaractu



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