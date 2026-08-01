Sécurité du Magal : « 289 interpellations, 4823 policiers déployés et 212 véhicules mobilisés » (Police nationale)

À l’occasion du Grand Magal de Touba 2026, le commissaire principal Daouda Bodian a fait, au nom de l’Inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale et sur instruction du Directeur de la Sécurité publique, le commissaire de police de classe exceptionnelle Ndiarra Sène, le point du dispositif sécuritaire déployé pour cette édition.



Le Grand Magal de Touba, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, est un événement de dimension internationale drainant chaque année des millions de fidèles venus de tous horizons, ce qui pose d’importants défis sécuritaires à la Police nationale. Fidèle à sa tradition, celle-ci a mené plusieurs actions avant, pendant et après le Magal, avec un déploiement conséquent de moyens humains et matériels, sous la supervision du Directeur général, accompagné de ses proches collaborateurs, notamment le commissaire Mamadou Diouf et le Directeur de la Sécurité publique Ndiarra Sène.



Un mois avant le Magal, trois types d’opérations de sécurisation ont été menées. D’abord, des opérations de mutualisation des forces entre le commissariat spécial de Touba et ses unités secondaires, à savoir le commissariat d’arrondissement de Darou Mousty, le poste de police de Guédé et le commissariat urbain de Mbacké, en raison de la proximité entre les deux villes. Ensuite, des opérations dites « 40 », réunissant l’ensemble des unités de police de la région : le commissariat central de Diourbel, les commissariats urbains de Bambey et Mbacké, le commissariat spécial de Touba, le commissariat d’arrondissement de Ndame et le poste de police de Gawane, auxquels s’ajoutent le groupement opérationnel de Diourbel, la brigade régionale des stupéfiants et les services de renseignement, une initiative destinée à mieux cerner des délinquants qui ne connaissent pas de limites de secteur. Enfin, des opérations conjointes police-gendarmerie ont été menées dans le département de Mbacké.



Ces opérations, ajoutées aux missions quotidiennes de sécurisation, ont permis d’interpeller 289 personnes pour diverses infractions, des statistiques détaillées devant être communiquées ultérieurement, rappelle le commissaire principal de Touba.



Sur le plan des moyens engagés, un dispositif précurseur de 100 éléments du Groupement d’intervention (GI) a été déployé dès le 16 juillet, correspondant au premier Safar, pour accompagner les unités locales de Mbacké et Touba. Le déploiement des effectifs pour la couverture sécuritaire proprement dite a débuté le samedi 18 juillet, avec la mobilisation de 4 823 fonctionnaires de police issus de différents services et directions de la Police nationale. Sur le plan logistique, 212 véhicules ont été engagés, dont deux ambulances médicalisées, trois camions-citernes à eau, deux véhicules lance-gaz, deux véhicules de commandement, deux véhicules d’intervention et de dégagement (VID), ainsi que des engins blindés, 37 motos, 205 postes radio, neuf drones et un système antidrone. Un dispositif de surveillance et d’intervention complète cet arsenal, avec 37 caméras de surveillance, 25 caméras-piétons (body-cams) et des moyens aériens.



Au titre de la sectorisation, et afin de densifier le maillage sécuritaire dans les zones réputées criminogènes, 11 postes de police avancés ont été mis en place pour rapprocher les populations des services de police. La Police nationale a également installé deux postes médicaux avancés, l’un au poste de santé de Médina Baye, l’autre au quartier général du GMI de Touba, afin d’offrir des soins de qualité et des médicaments gratuits aux populations, une initiative de la hiérarchie policière qui s’inscrit dans le cadre du concept de police de proximité, au service du citoyen.



Le commissaire Bodian a enfin appelé à la collaboration et à la compréhension des populations, rappelant que les policiers restent mobilisés pour les servir et les protéger. Il a invité les usagers à rouler prudemment dans le respect du Code de la route, et les motocyclistes au port obligatoire du casque de sécurité.