Ziguinchor : Les élèves dans la rue pour dire non à la grève incessante des enseignants.

Les élèves des établissements publics de la ville de Ziguinchor sont descendus dans la rue pour manifester leur colère contre les grèves répétitives notées ces derniers temps. Face à l’inspecteur régional d’académie, les potaches ont lu un mémorandum.



« Nous, collectif des élèves de la commune de Ziguinchor et des différentes écoles du pays, tenons à vous rappeler que le système éducatif est à l’agonie. Laissez-nous vous dire que nous souffrons profondément. Dites-nous si notre destin se résume à des grèves cycliques avec des programmes inachevés. Le constat est unanime. L’école sénégalaise n’est que l’ombre d’elle-même et les élèves resteront les principaux perdants. Ainsi ils auront renforcé cette armée de chômeurs », a fait savoir Ndèye Salla Mbengue, élève en classe de terminale au lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor.



Poursuivant, elle souligne avec amertume qu’ « au vu et au su de tous, notre seul tort c’est d’être des élèves dans un pays qui s’appelle le Sénégal. Monsieur l’inspecteur, veuillez transmettre ceci au président de la République : nous voulons vivre des années scolaires paisibles et que les droits fondamentaux des élèves soient respectés. Nous voulons étudier et nous ne voulons à aucun instant être les agneaux du sacrifice. Tout ce qui nous dérange, c’est les grèves répétitives. Cette jeunesse en perte de repères constitue le fruit d’une école découragée, sans motivation ni lendemain meilleur. Nous voulons être une jeunesse instruite, armée de science... »