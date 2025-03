Ziguinchor : Le ministre de la Microfinance, Dr Alioune Dione, lance le programme de financement des projets productifs et la remise de matériel en Casamance

Le Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, le Dr Alioune Dione, a lancé ce lundi 03 mars, à Ziguinchor, le programme de financement des projets productifs et la remise de matériel et d’équipements d’allègement au profit des populations impactées par le conflit en Casamance.



Un grand pas vient d’être franchi dans le cadre de la relance des activités socio-économiques en Casamance. Ce programme est composé d' une enveloppe initiale de 400 millions de FCFA. 22 projets ont été financés à hauteur de 100 millions de F CFA par le Ministre de la Microfinance.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du « Plan Diomaye pour la Casamance ». En complément, un lot d’équipements d’une valeur de 114 millions FCFA est distribué aux organisations locales pour alléger les conditions de travail.

"Ce programme de financement des projets productifs est appuyé par l’ANRAC et l’Agropole Sud, en plus la banque U-IMCEC prend en charge le fonds de roulement des bénéficiaires", rassure le Dr Alioune Dione.