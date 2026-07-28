Ziguinchor : L'horreur absolue, un nouveau-né retrouvé mort sous un pont, le corps atrocement mutilé

Une scène d'une rare atrocité a plongé la ville de Ziguinchor dans la stupeur. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert sous un pont, près de la route d'Oussouye, dans un état particulièrement choquant.

Selon des informations recueillies par nos soins auprès de sources proches du dossier, le nourrisson présentait plusieurs parties du corps sectionnées. Toujours d'après ces mêmes sources, les premiers éléments recueillis sur le terrain ne privilégieraient pas la thèse d'une mutilation causée par des chiens ou d'autres animaux. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer par les résultats de l'enquête et les examens médico-légaux.

Alertés, les éléments du commissariat central ainsi que les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage avant l'évacuation de la dépouille. Une enquête a été ouverte afin d'élucider les circonstances de ce drame, d'identifier les responsables et de déterminer avec précision les causes des mutilations.

Cette découverte macabre suscite une profonde indignation à Ziguinchor et relance le débat sur les abandons de nouveau-nés et la protection de l'enfance. Les populations attendent désormais que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui bouleverse l'opinion publique.