Kébémer : un conducteur de moto Jakarta et son passager tués dans une collision avec un camion

La route a encore fait des victimes. Un accident particulièrement grave s’est produit lundi, aux environs de 13 heures, à Teug Ndogui, à environ trois kilomètres de la commune de Kébémer.



Une moto de type Jakarta, à bord de laquelle se trouvaient son conducteur et un client, a été impliquée dans une collision avec un camion.



Sous la violence du choc, les deux occupants de la moto ont perdu la vie. Le conducteur de Jakarta et son passager ont été mortellement écrasés par le poids lourd.





Les informations disponibles font état de deux décès. Les victimes étaient à bord de la même moto au moment de l’accident.



Les circonstances exactes de la collision n’ont pas encore été précisées. Aucun élément ne permet, à ce stade, de déterminer les responsabilités ni la manière dont le camion et la moto sont entrés en contact.



Les images prises après le drame témoignent toutefois de la gravité de l’accident. En raison de leur caractère particulièrement choquant, leur diffusion appelle à la plus grande prudence et au respect de la dignité des victimes.