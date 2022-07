Ziguinchor : Guy Marius Sagna dénonce le convoi de nervis par des responsables de Benno…

La tête de liste de l'inter coalition Yaw-Wallu, à Ziguinchor a exercé son droit civique le plus absolu et appelle les sénégalais à faire la même chose, le plus rapidement possible même s’il menace de pleuvoir à Ziguinchor.



Selon Guy, la pluie ne doit pas nous empêcher d'effectuer notre devoir civique. Même s'il pleut des pierres, les citoyens doivent sortir et aller voter massivement.



« À Ziguinchor, nous avons toujours cohabité avec la pluie », dira-t-il. Après son vote au bureau 3 de l'école élémentaire catholique de Néma, il salue le déroulement du scrutin à Ziguinchor. La tête de liste de l'inter coalition Yaw-Wallu, appelle tous à aller effectuer leur devoir civique.



Il magnifié par ailleurs le déroulement du scrutin, s’appuyant sur les échos des différents mandataires de leur coalition ou inter-coalition. Il a cependant dénoncé le convoi de nervis à Ziguinchor par des leaders de la coalition rivale.