Ziarra à Léona Niassène 2022 : Ousmane Noël Dieng distribue des bœufs et des denrées alimentaires... Ses partisans invitent le président Macky Sall à promouvoir davantage la jeunesse kaolackoise.

En cette veille de ziarra, le président du mouvement MJK/ DFS et son mentor Diène Farba Sarr ont apporté leur appui aux foyers religieux et aux familles de Léona Niassène.



Ainsi, plusieurs bœufs et des denrées alimentaires ont été distribués cet après-midi dans les maisons afin de soulager les ménages par rapport aux dépenses liées à l'organisation de cet événement.



En marge de cette activité, Ousmane Noël Dieng a appelé à l'unité au sein des ténors qui soutiennent le président Macky Sall à Kaolack avant d'inviter ce dernier à faire davantage la promotion de la jeunesse kaolackoise.



Ses partisans ont aussi parlé en ce sens, demandant au passage la prise en compte de leur leader aux prochaines élections législatives...