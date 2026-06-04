Zelensky peut venir "à tout moment" rencontrer Poutine à Moscou, dit le Kremlin (médias d'Etat)

Volodymyr Zelensky peut rencontrer Vladimir Poutine "à tout moment" à Moscou, a déclaré le Kremlin jeudi après la publication d'une lettre dans laquelle le président ukrainien invite son homologue russe à une rencontre directe pour négocier la fin de la guerre.



"Zelensky peut venir à tout moment à Moscou", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov selon des propos cités par les médias d'Etat russes, ajoutant que le président russe n'avait pas encore vu la lettre en question.