MAGAL DE TOUBA 2026- Vers un Plan de Gestion de la Mobilité ambitieux pour sortir d'une congestion chronique devenue intenable


MAGAL DE TOUBA 2026- Vers un Plan de Gestion de la Mobilité ambitieux pour sortir d'une congestion chronique devenue intenable
Le Grand Magal devrait incessamment vivre une métamorphose. Alors que la ville sainte accueille dans une semaine  des millions de fidèles venus célébrer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, les autorités ont dévoilé un Plan de Gestion de la Mobilité d'une ambition rare. L'innovation centrale de ce dispositif réside dans une approche qui rompt avec des décennies de "tout-béton" pour miser sur l'intelligence spatiale, temporelle et numérique.

Parlons, d’abord du diagnostic qui est alarmant. Avec 1,5 million d'habitants permanents dont la population gonfle à 5 ou 6 millions en quelques jours, Touba atteint ses limites structurelles. L'édition 2025 a laissé des souvenirs douloureux : 341 accidents de circulation, 982 victimes et 29 décès recensés par les sapeurs-pompiers. La ville hyper-monocentrique, organisée autour de la Grande Mosquée, voit ses artères saturées, la vitesse moyenne chuter sous les 3 km/h et la pollution atmosphérique atteindre des pics dangereux. "La structure concentrique aspire tous les flux vers le centre, saturant instantanément boulevards et intersections", souligne le rapport, pointant l'absence de rocades, la cohabitation anarchique des modes de transport et une gouvernance éclatée entre État, mairie et autorités religieuses.

La trouvaille stratégique du plan 2026 repose sur une réorganisation radicale de l'espace urbain. La ville sera désormais divisée en trois zones concentriques. La Zone A, entièrement piétonne, sanctuarisera le cœur religieux autour de la Grande Mosquée. La Zone B sera dédiée à une circulation régulée, tandis que la Zone C, en périphérie, concentrera toute la logistique lourde. Des hubs logistiques y seront aménagés pour bloquer l'entrée des camions dans le centre-ville, tandis que des parkings relais accueilleront les autocars des pèlerins. Cette sectorisation, inédite à cette échelle, vise à briser le cercle vicieux de la congestion en imposant une hiérarchie stricte des flux.

Pour piloter cette refonte, une autre innovation majeure voit le jour : la création d'un Poste de Commandement Centralisé, fonctionnant 24 heures sur 24. Ce cerveau opérationnel regroupera forces de sécurité, opérateurs de transport, autorités locales et scientifiques. Il s'appuiera sur une collecte de données numériques en temps réel pour modéliser et anticiper les déplacements, réduisant ainsi l'incertitude qui paralyse aujourd'hui la gestion des crises. Cette gouvernance unifiée, portée par l'État, la mairie et le Comité religieux, constitue une rupture avec la fragmentation administrative qui a longtemps empêché toute régulation efficace.

Sur le terrain, des mesures opérationnelles concrètes viendront fluidifier la circulation. Des sens uniques et des boucles seront activés aux abords du centre, tandis qu'un couvre-feu logistique limitera le transport de marchandises lourdes aux heures nocturnes. L'autoroute Ila Touba passera en sens unique vers la ville deux jours avant et après l'événement, inversant son flux pour absorber l'afflux massif. Parallèlement, la relance ferroviaire sur l'axe Mbacké-Touba est envisagée pour délester les routes et offrir une alternative durable au tout-routier.

La communication, souvent négligée dans les grands rassemblements, devient ici un pilier stratégique. Un système intégré d'information, combinant numéros verts, SMS géolocalisés, panneaux lumineux dynamiques, application mobile dédiée et même drones de communication, permettra de diffuser en temps réel les consignes aux pèlerins. L'objectif est de limiter la désinformation, source de mouvements de foule et d'accidents, et de renforcer la discipline collective.

Au-delà de la gestion du Magal, ce plan dessine l'avenir de Touba. "Le Magal est un test grandeur nature qui préfigure le quotidien de Touba en 2040", souligne le rapport produit par  Ashaboul Jannati , alors que la ville comptera plusieurs millions d'habitants permanents. L'ambition affichée est de faire de la ville sainte un modèle mondial de gestion des flux de masse, en intégrant dignement les acteurs informels – clandos, calèches – qui assurent l'essentiel du transport quotidien. Le véritable choix, résume le document, est entre "une vision passive qui continue à bétonner sans réguler" et "une vision résiliente qui pilote la ville par l'intelligence de l'espace et du temps".

La clé du succès reste toutefois l'acceptabilité sociale. Sans l'implication des autorités religieuses, dont le Khalif général des Mourides a d'ores et déjà apporté sa bénédiction, et sans l'adhésion des syndicats de transporteurs, le meilleur plan technique restera lettre morte. Mais pour la première fois, Touba dispose d'une feuille de route cohérente pour conjuguer tradition et modernité, ferveur religieuse et efficacité logistique. Une révolution silencieuse, à la hauteur du plus grand défi de mobilité d'Afrique.
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Lundi 27 Juillet 2026
Amadou Moustapha Mbaye



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