Conférence publique de l'APR à Thiès - Néné Fatoumata Tall à Diomaye : « Deuxième mandat, bilan mookoy diokhé, kéne douko mbapatt ».

Lors de son intervention à l'occasion de la conférence publique de l'APR à Thiès, la présidente nationale des femmes de l'APR, Néné Fatoumata Tall, a lancé un appel à la remobilisation des militantes et militants pour aller vers la reconquête du pouvoir. Elle a par ailleurs insisté dans son discours sur les réalisations de l'ancien Président Macky Sall qui, selon elle, devraient les amener à exprimer davantage leur fierté pour ce grand succès, mais également pour son retour triomphal au Sénégal.



S'adressant au président du parti « Kiiray - Les Patriotes Républicains », Diomaye Faye, Néné Fatoumata Tall, qui est revenue sur son audience avec le président Sall, candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU, a fustigé le fait qu'on aille par-ci et par-là pour faire rallier des militants d'autres partis afin de pouvoir mettre en place un parti politique. Mais pour elle, un second mandat demande beaucoup de travail et des résultats. « Deuxième mandat, bilan mookoy diokhé, kéne douko mbapatt, kéne douko lidianté. Deuxième mandat meuneta nékeu », a-t-elle lancé à l'endroit de ce régime, après avoir rappelé ses deux années de gestion sans bilan.

Néné Fatoumata Tall a ainsi appelé à la reconquête du pouvoir dès les prochaines élections, en insistant sur l'unité et la cohésion au sein de leur entité politique. Et pour les maires qui ont décidé de partir, Néné Fatoumata Tall a exhorté les populations à reprendre leurs titres aux prochaines locales...

