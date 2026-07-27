Une fusillade éclate à Seattle: trois morts et plusieurs blessés, un suspect arrêté

Trois personnes ont été tuées et au moins quatre autres blessées lors d’une fusillade à Seattle (nord-est des États-Unis), selon les médias CNN et CBS, tandis que la police a confirmé des blessés sans confirmer de bilan mortel.



Un suspect arrêté

Les services d’urgence ont été appelés vers 18h00 (heure locale). “Nous pensons que deux personnes se tiraient dessus”, a déclaré Tyrone Davis, chef adjoint de la police de Seattle (SPD), lors d’une conférence de presse en fin de soirée. Ce dernier a fait état de “trois décès au total pour sept victimes” recensées. Deux personnes sont mortes sur les lieux du drame, tandis qu’une troisième est décédée des suites de ses blessures après son transport à l’hôpital de Harborview. Les autres blessés, parmi lesquels figure l’enfant, sont “tous dans un état stable”, a-t-il ajouté.



Un premier suspect s’est rendu aux policiers rapidement déployés sur place mais un second a pris la fuite et reste “activement recherché”, a-t-il précisé. Deux armes ont été retrouvées sur les lieux de la fusillade, a précisé le chef adjoint de la police, en ajoutant que la situation sur place ne présentait "plus de menace pour la population".



Le site accueillait un festival comptant de nombreux stands et ponctué de performances musicales, rappelle CNN. D’après la chaîne américaine CBS News, le bruit de plusieurs détonations a déclenché un mouvement de panique.

