Chantage sexuel à Sédhiou : une plainte pour 50 000 FCFA mène la police sur la piste d’un réseau présumé

Partie d’une plainte pour chantage sexuel, une enquête ouverte à Sédhiou a pris une tournure beaucoup plus large. Selon Libération, le principal mis en cause, qui aurait conditionné un prêt de 50 000 FCFA à des rapports sexuels, a reconnu être séropositif et sous traitement. Il aurait également déclaré appartenir à un vaste réseau actif sur le territoire national. Un second homme a été interpellé et les investigations se poursuivent.


Chantage sexuel à Sédhiou : une plainte pour 50 000 FCFA mène la police sur la piste d’un réseau présumé
L’affaire commence par une lettre-plainte déposée par D. Sané, âgé de 26 ans, commerçant domicilié au quartier Santassou, à Sédhiou. Selon les informations rapportées par Libération, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sédhiou a saisi, le 16 juillet, le commissariat de police afin qu’une enquête soit ouverte.
 
La plainte vise Mohamadou Lamine Faty et porte sur des faits présentés comme du chantage sexuel.
 
Auditionné par les enquêteurs, le plaignant a expliqué que les faits remonteraient au mois de décembre 2025.
 
 
D’après le récit livré aux policiers et rapporté par Libération, D. Sané aurait sollicité Mohamadou Lamine Faty pour obtenir un prêt de 50 000 FCFA.
 
Mais en contrepartie de cette somme, le prêteur présumé lui aurait réclamé des rapports sexuels.
 
Le commerçant affirme avoir catégoriquement refusé cette proposition. Malgré ce refus, le mis en cause aurait, toujours selon la version du plaignant, continué à le harceler.
 
Ces déclarations ont conduit les enquêteurs à convoquer Mohamadou Lamine Faty pour l’entendre sur les accusations portées contre lui.
 
 
Mohamadou Lamine Faty, âgé de 33 ans, se présentant comme vendeur de « café Touba » et domicilié au quartier Mansacounda de Sédhiou, a été soumis à un interrogatoire.
 
Selon Libération, il n’aurait pas nié les faits qui lui sont reprochés.
 
Au cours de son audition, il aurait également déclaré aux policiers être séropositif et suivre un traitement au Centre de santé de Sédhiou.
 
L’enquête aurait alors pris une nouvelle dimension.
 
Toujours d’après le quotidien, Mohamadou Lamine Faty aurait affirmé être membre d’un vaste réseau actif sur l’étendue du territoire.
 
Il aurait également déclaré être en « couple » avec Fodé Boucary Mané, âgé de 31 ans, tailleur domicilié au quartier Julescounda.
 
Cette déclaration a conduit les policiers à rechercher puis à entendre ce dernier.
 
 
Interrogé à son tour sur procès-verbal, Fodé Boucary Mané a, selon Libération, nié les faits qui lui sont attribués.
 
Les versions des deux hommes apparaissent donc divergentes sur une partie du dossier.
 
À ce stade de la procédure, les éléments relatifs à l’existence et à l’étendue du réseau évoqué restent du domaine de l’enquête.
 
 
Sur instruction du parquet, Mohamadou Lamine Faty et Fodé Boucary Mané ont été placés en garde à vue.
Autres articles
Lundi 27 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Keur Massar : deux femmes interpellées, la gendarmerie enquête sur une « communauté lesbienne » évoquée lors d’une audition

Keur Massar : deux femmes interpellées, la gendarmerie enquête sur une « communauté lesbienne » évoquée lors d’une audition - 27/07/2026

VDN 3 : une vingtaine de jeunes à moto interceptent des véhicules, la police tire des coups de sommation

VDN 3 : une vingtaine de jeunes à moto interceptent des véhicules, la police tire des coups de sommation - 27/07/2026

Ziguinchor : les étudiants plaident pour une « CEDEAO des peuples » lors de la nuit de l'intégration régionale

Ziguinchor : les étudiants plaident pour une « CEDEAO des peuples » lors de la nuit de l'intégration régionale - 27/07/2026

Véhicule volé à Keur Massar et retrouvé à Touba : le chauffeur d’« Allo-Dakar » condamné à six mois ferme

Véhicule volé à Keur Massar et retrouvé à Touba : le chauffeur d’« Allo-Dakar » condamné à six mois ferme - 27/07/2026

Mbour : une dispute autour d’un téléviseur dégénère, la « niarel » mord sa coépouse et lui sectionne la mâchoire gauche

Mbour : une dispute autour d’un téléviseur dégénère, la « niarel » mord sa coépouse et lui sectionne la mâchoire gauche - 27/07/2026

Affaire Intermaq : le dossier désormais entre les mains de l’Agent judiciaire de l’État, la piste judiciaire se précise

Affaire Intermaq : le dossier désormais entre les mains de l’Agent judiciaire de l’État, la piste judiciaire se précise - 27/07/2026

(ENQUÊTE) TOUBA - Près d'un jeune sur deux a créé sa propre activité, mais 90 % travaillent dans l'informel, sans contrat ni protection sociale.

(ENQUÊTE) TOUBA - Près d'un jeune sur deux a créé sa propre activité, mais 90 % travaillent dans l'informel, sans contrat ni protection sociale. - 26/07/2026

Lutte contre les violences basées sur le genre à Kolda : Les femmes et les filles handicapées à l'école du droit et de l'inclusion...

Lutte contre les violences basées sur le genre à Kolda : Les femmes et les filles handicapées à l'école du droit et de l'inclusion... - 26/07/2026

MESRI: Le ministre Abdourahmane Diouf réclame trois commissions d’enquête parlementaire sur son ancien département

MESRI: Le ministre Abdourahmane Diouf réclame trois commissions d’enquête parlementaire sur son ancien département - 26/07/2026

Conférence publique de l'APR à Thiès - Néné Fatoumata Tall à Diomaye : « Deuxième mandat, bilan mookoy diokhé, kéne douko mbapatt ».

Conférence publique de l'APR à Thiès - Néné Fatoumata Tall à Diomaye : « Deuxième mandat, bilan mookoy diokhé, kéne douko mbapatt ». - 26/07/2026

Sortie de Sonko le 8 novembre, les 123 milliards et des chantiers universitaires : Abdourahmane Diouf exige la lumière sur les révélations de l’ancien PM

Sortie de Sonko le 8 novembre, les 123 milliards et des chantiers universitaires : Abdourahmane Diouf exige la lumière sur les révélations de l’ancien PM - 26/07/2026

Sécurité routière / 850 morts par an: « Nous assistons à une tragédie silencieuse qui, chaque jour, endeuille des familles et freine le développement » (Atoumane SY, DG ANASER)

Sécurité routière / 850 morts par an: « Nous assistons à une tragédie silencieuse qui, chaque jour, endeuille des familles et freine le développement » (Atoumane SY, DG ANASER) - 26/07/2026

DAROU TANZIL- Inauguration du Centre de formation professionnelle à l’initiative de Mame Bara Mbacké- Guirassy salue « un champion de l'éducation »

DAROU TANZIL- Inauguration du Centre de formation professionnelle à l’initiative de Mame Bara Mbacké- Guirassy salue « un champion de l'éducation » - 26/07/2026

Crise politique, institutionnelle, économique et sociale : Pourquoi la presse est indispensable au redressement du Sénégal

Crise politique, institutionnelle, économique et sociale : Pourquoi la presse est indispensable au redressement du Sénégal - 26/07/2026

Ville de Thiès / Investi par les femmes de 2AP Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye déclare :

Ville de Thiès / Investi par les femmes de 2AP Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye déclare : "Je ferai de Thiès une ville industrielle pour créer plus de 20.000 emplois". - 26/07/2026

L’Iran accuse l’Ukraine d’avoir attaqué un de ses navires en mer Caspienne: “Un acte hostile et criminel”

L’Iran accuse l’Ukraine d’avoir attaqué un de ses navires en mer Caspienne: “Un acte hostile et criminel” - 26/07/2026

Le fils de Jair Bolsonaro officiellement candidat à la présidentielle brésilienne

Le fils de Jair Bolsonaro officiellement candidat à la présidentielle brésilienne - 26/07/2026

Palabre de recherche à l’ESEA : Les défis du financement et l’employabilité des jeunes au cœur des échanges

Palabre de recherche à l’ESEA : Les défis du financement et l’employabilité des jeunes au cœur des échanges - 26/07/2026

Arrêt du train depuis le 23 juillet à Thiès : le ministre des transports reçu nuitamment par les ex-temporaires

Arrêt du train depuis le 23 juillet à Thiès : le ministre des transports reçu nuitamment par les ex-temporaires - 26/07/2026

CBAO contre Bocar Samba Dieye : Énième appel au secours d’un opérateur économique de 90 ans, au nouveau gouvernement

CBAO contre Bocar Samba Dieye : Énième appel au secours d’un opérateur économique de 90 ans, au nouveau gouvernement - 26/07/2026

Dr Abdourahmane Diouf : « L’ADN de KIIRAAY, c’est la paix et la stabilité »

Dr Abdourahmane Diouf : « L’ADN de KIIRAAY, c’est la paix et la stabilité » - 25/07/2026

Bassirou Diomaye Faye et le projet de transformation économique porté par KIIRAAY : « La moisson ne se décrète pas, elle se cultive »

Bassirou Diomaye Faye et le projet de transformation économique porté par KIIRAAY : « La moisson ne se décrète pas, elle se cultive » - 25/07/2026

Forum communal de Khombole- Ousmane Sonko raille ses adversaires:

Forum communal de Khombole- Ousmane Sonko raille ses adversaires: " Mane sakh Damaa yakamti élection, thilaniouy xam né ndékété teuyé wouniou dara". - 25/07/2026

Nouveau Parti de Diomaye: 437 organisations ont rallié la nouvelle formation politique présidentielle

Nouveau Parti de Diomaye: 437 organisations ont rallié la nouvelle formation politique présidentielle - 25/07/2026

Mali: après la déroute de l'armée malienne face aux jihadistes du Jnim, Kouakourou s'est vidé de ses habitants

Mali: après la déroute de l'armée malienne face aux jihadistes du Jnim, Kouakourou s'est vidé de ses habitants - 25/07/2026

“Ennemis du peuple”: Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse

“Ennemis du peuple”: Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse - 25/07/2026

Yankhoba Diémé annonce une hémorragie au sein de PASTEF: « Il ne reste plus rien de ce Parti… sur les 46 coordinations de JPS, les 35 ont été reçus hier au Palais »

Yankhoba Diémé annonce une hémorragie au sein de PASTEF: « Il ne reste plus rien de ce Parti… sur les 46 coordinations de JPS, les 35 ont été reçus hier au Palais » - 25/07/2026

Lancement du parti présidentiel : Serigne Gueye Diop loue la « dignité » et le « courage » du chef de l’État

Lancement du parti présidentiel : Serigne Gueye Diop loue la « dignité » et le « courage » du chef de l’État - 25/07/2026

Réparation du scanner de l'hôpital régional de Kolda : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé (Doura) remet un chèque de 20 millions...

Réparation du scanner de l'hôpital régional de Kolda : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé (Doura) remet un chèque de 20 millions... - 25/07/2026

Touba : un maître coranique condamné après avoir enchaîné sept talibés et imposé la mendicité

Touba : un maître coranique condamné après avoir enchaîné sept talibés et imposé la mendicité - 25/07/2026

RSS Syndication