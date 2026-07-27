Kafountine : un transformateur de poisson meurt après avoir été frappé par la foudre

Un transformateur de poisson a perdu la vie samedi 25 juillet 2026 au quai de pêche de Kafountine, dans le département de Bignona, après avoir été frappé par la foudre lors d'un violent orage.



La victime, K. Kaba, 42 ans, de nationalité guinéenne et domiciliée au quartier Sicap de Kafountine, se trouvait sur son lieu de travail lorsque le drame est survenu, vers 18h15, au plus fort des intempéries.

Selon des témoins, un puissant coup de tonnerre a retenti avant qu'un incendie ne se déclare dans le four de transformation de poisson utilisé par la victime. En intervenant pour éteindre les flammes, des personnes présentes ont découvert le corps sans vie de K. Kaba.

Informés des faits, les éléments de la Brigade de proximité de Kafountine se sont rendus sur les lieux.



Les premières constatations, effectuées avec l'infirmier-chef du poste de santé, ont mis en évidence des brûlures sur le corps de la victime ainsi que des dégâts causés par le feu sur des caisses de poisson, ce qui laisse penser que le décès est lié à la foudre.



Le corps a été évacué vers le district sanitaire de Diouloulou. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de ce drame.