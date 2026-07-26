MESRI: Le ministre Abdourahmane Diouf réclame trois commissions d’enquête parlementaire sur son ancien département


MESRI: Le ministre Abdourahmane Diouf réclame trois commissions d’enquête parlementaire sur son ancien département
Invité de l’émission « En Vérité » sur la Radio Sénégal International (RSI), le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr Abdourahmane Diouf, par ailleurs membre fondateur du parti KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, a plaidé pour la mise en place de commissions d’enquête parlementaire sur la gestion du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, un département qu’il a lui-même dirigé sous le gouvernement d’Ousmane Sonko. « Qu’ils aillent jusqu’au bout de la logique », a-t-il lancé, avant de préciser sa proposition : la constitution de trois commissions distinctes, portant respectivement sur la situation à l’Université, sur le programme « Un Étudiant, un Ordinateur », lancé entre 2015 et 2016, et sur les révélations faites par l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko lors de son meeting du 8 novembre 2025.
 
Pour le ministre, l’exercice doit être exhaustif. Il a demandé que tous les anciens ministres ayant piloté le département soient auditionnés, citant nommément Mary Teuw Niane, Cheikh Oumar Hann, Moussa Baldé, Daouda Ngom, Boubacar Camara, ainsi que lui-même. Il a également réclamé l’audition des directeurs généraux ayant été en lien direct avec ces projets, affirmant qu’il fallait établir « qui a signé le dernier contrat » dans le cadre du programme « Un Étudiant, un Ordinateur ».
 
Insistant sur la transparence de la démarche, Dr Abdourahmane Diouf a demandé que ces commissions se tiennent en public et soient retransmises par la RTS et les autres chaînes de télévision, « pour que tous les Sénégalais sachent ce qui s’est réellement passé ».
 
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Dimanche 26 Juillet 2026
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