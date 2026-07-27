Véhicule volé à Keur Massar et retrouvé à Touba : le chauffeur d’« Allo-Dakar » condamné à six mois ferme

Un véhicule Berlingo volé à Keur Massar a conduit les enquêteurs jusqu’à des parkings de Touba. Selon L’Observateur, le chauffeur d’« Allo-Dakar » Assane Bèye a été reconnu coupable de vol et condamné à six mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Diourbel. Deux gérants de parking, poursuivis pour recel, ont écopé de trois mois ferme, tandis qu’un autre prévenu a été relaxé.


Véhicule volé à Keur Massar et retrouvé à Touba : le chauffeur d’« Allo-Dakar » condamné à six mois ferme
Un Berlingo disparaît pendant la nuit à Keur Massar
 
L’affaire remonte à la mi-juin.
 
Selon L’Observateur, le commerçant Mor Guèye constate à son réveil que son véhicule de marque Berlingo a disparu pendant la nuit à Keur Massar.
 
Il dépose immédiatement plainte.
 
Les investigations policières permettent de suivre la piste du véhicule jusqu’à Touba, où celui-ci aurait été vendu dans un parking.
 
Le dossier est alors transmis aux limiers de Touba.
 
L’enquête mène au chauffeur Assane Bèye
 
Les investigations conduisent à l’interpellation d’Assane Bèye, présenté comme chauffeur de véhicule « Allo-Dakar ».
 
Interrogé, celui-ci reconnaît avoir conduit le véhicule jusqu’au parking géré par Amsatou Mbaye et Mor Tambédou.
 
Le véhicule y aurait ensuite été cédé pour 1 150 000 FCFA à Cheikh Ndiaye, également gérant de parking.
 
Les différents protagonistes sont interpellés puis déférés au parquet de Diourbel.
 
Le chauffeur affirme avoir agi pour le compte d’un ami
 
À la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel, Assane Bèye réitère ses déclarations.
 
Selon le récit de L’Observateur, il explique avoir conduit le véhicule jusqu’au parking pour le compte d’un ami prénommé Amet, dont il affirme ignorer le nom de famille.
 
Face au procureur, le prévenu soutient qu’il ne savait pas que le véhicule était volé.
 
Il reconnaît toutefois avoir encaissé 40 000 FCFA dans le cadre de la transaction.
 
Les gérants de parking invoquent leur confiance dans le chauffeur
 
Amsatou Mbaye et Mor Tambédou comparaissaient, pour leur part, pour recel de biens volés.
 
Ils expliquent avoir accepté de s’impliquer dans l’opération parce qu’ils avaient « pleine et entière confiance » au chauffeur d’« Allo-Dakar ».
 
Cheikh Ndiaye, qui avait acquis le véhicule, développe également un argument similaire devant le tribunal.
 
Le propriétaire récupère son véhicule
 
Entre-temps, Mor Guèye a pu récupérer son bien.
 
Le propriétaire du véhicule ne s’est donc pas constitué partie civile, rapporte L’Observateur.
 
Le procureur s’en est remis à la clairvoyance du tribunal.
 
La défense, assurée par Me Serigne Diongue, a plaidé principalement la relaxe. À titre subsidiaire, l’avocat a demandé au tribunal de faire une application extrêmement bienveillante de la loi pénale à l’égard de ses clients.
 
Six mois ferme pour Assane Bèye, trois mois pour les deux gérants
 
Au terme du délibéré, le tribunal a différencié la responsabilité des différents prévenus.
 
Cheikh Ndiaye a été relaxé purement et simplement.
 
Assane Bèye a, en revanche, été déclaré coupable de vol et condamné à six mois de prison ferme.
 
Mor Tambédou et Amsatou Mbaye ont, quant à eux, été condamnés chacun à trois mois de prison ferme pour recel.
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Lundi 27 Juillet 2026
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