Keur Massar : deux femmes interpellées, la gendarmerie enquête sur une « communauté lesbienne » évoquée lors d’une audition

La Brigade de recherches de Keur Massar poursuit ses investigations dans une affaire d'« actes contre nature ».



Cette fois, les personnes interpellées sont deux femmes.



Les gendarmes seraient intervenus à la suite d’une « expédition punitive », sans que davantage de détails sur les circonstances de cet épisode ne soient fournis dans l’article source.



À l’issue de cette opération, les enquêteurs ont mis la main sur Fatou Mar, âgée de 31 ans, et Mame Diarra Fall, 23 ans.



Libération présente les deux femmes comme formant un « couple », terme que le quotidien place lui-même entre guillemets.



C’est surtout l’audition de Mame Diarra Fall qui aurait conduit les gendarmes vers de nouvelles pistes.





Selon Libération, Mame Diarra Fall aurait déclaré aux enquêteurs être membre d’une « communauté lesbienne ».



Elle aurait affirmé que cette communauté existe depuis environ quatre ans.



Toujours selon les déclarations rapportées par le journal, elle serait active entre Dakar, Mbour et Thiès.