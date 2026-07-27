VDN 3 : une vingtaine de jeunes à moto interceptent des véhicules, la police tire des coups de sommation

Des automobilistes donnent l’alerte



L’intervention commence après plusieurs alertes adressées aux forces de l’ordre par des chauffeurs.



Ces derniers signalaient la présence d’un groupe d’agresseurs présumés opérant sur la VDN 3.



Les éléments de la Brigade spéciale de Malika se sont immédiatement transportés sur les lieux.



Ce qu’ils découvrent, selon le récit de Libération, est un groupe composé d’environ une vingtaine de jeunes circulant à bord de motocyclettes.



Des véhicules interceptés sur la VDN 3



Les jeunes auraient procédé à l’interception de plusieurs véhicules.



Cette situation aurait provoqué un important embouteillage sur l’axe, pourtant à une heure où la circulation est habituellement beaucoup moins dense.



Les forces de l’ordre se lancent alors à leur poursuite.



Un premier suspect chute de sa moto



Au cours de la course-poursuite, les policiers parviennent à interpeller celui qu’ils présentent comme le chef présumé du groupe : Ibrahima Doumbia.



Âgé de 18 ans, mécanicien et domicilié à Dalifort, le jeune homme serait tombé de sa motocyclette alors qu’il circulait avec deux autres membres du groupe.



Son arrestation provoque alors, d’après le quotidien, une réaction des autres jeunes présents.



Des membres du groupe s’en prennent aux policiers



Selon Libération, plusieurs membres du groupe auraient tenté de s’attaquer aux policiers.



Face à la situation, les agents ont utilisé leurs armes à feu en procédant à des tirs de sommation.



L’objectif, précise le récit du journal, était de disperser le groupe.



Les policiers ont ensuite poursuivi leur patrouille dans le secteur.



Une panne de carburant conduit à une seconde interpellation



C’est au cours de cette patrouille qu’ils aperçoivent Babacar Dramé.



Lui aussi âgé de 18 ans, mécanicien et domicilié à Dalifort, il se trouvait avec sa moto immobilisée.



Selon Libération, son engin était simplement tombé en panne de carburant.



Le jeune homme est alors interpellé puis conduit au poste de police avec sa motocyclette.



Les deux jeunes nient toute implication



Entendus par les enquêteurs, Ibrahima Doumbia et Babacar Dramé auraient tenté de nier toute implication dans les événements.



Leurs explications n’ont cependant pas convaincu les enquêteurs, rapporte Libération.



Ils ont été placés en garde à vue pour les faits visés par la procédure, à savoir association de malfaiteurs, tentative de vol commise de nuit avec usage de moyens roulants et rébellion.



Les deux motocyclettes appartenant aux mis en cause ont également été consignées au poste de police.