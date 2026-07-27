Ziguinchor : les étudiants plaident pour une « CEDEAO des peuples » lors de la nuit de l'intégration régionale

La Nuit de l'intégration régionale, organisée à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), a été marquée par un vibrant plaidoyer en faveur d'une intégration ouest-africaine davantage portée par les citoyens, en particulier les jeunes. Au-delà de son caractère culturel, la manifestation s'est imposée comme un cadre de réflexion sur le rôle de la jeunesse dans la construction d'une Afrique de l'Ouest unie et solidaire.





Prenant la parole à cette occasion, le président du Club CEDEAO/UASZ, Amath Ndao, a rappelé que cette rencontre visait avant tout à célébrer une vision commune, celle d'une région fondée sur la solidarité, le dialogue et la coopération entre les peuples.

Selon lui, la CEDEAO ne doit pas être perçue uniquement comme une organisation regroupant des États, mais comme une communauté de peuples partageant une histoire et un destin communs. Il a estimé que la réussite de l'intégration régionale dépendra largement de l'implication des citoyens, notamment des jeunes.





Face aux défis liés à la paix, à la sécurité, à l'emploi, à la mobilité, à l'innovation et au développement durable, Amath Ndao a appelé à faire de la jeunesse une véritable force de proposition et de transformation. Il a également souligné le rôle stratégique des universités dans la promotion d'une conscience régionale, estimant que l'Université Assane Seck de Ziguinchor peut devenir un véritable laboratoire de l'intégration régionale.

Le président du Club CEDEAO/UASZ a rappelé que son organisation œuvre à sensibiliser les étudiants aux enjeux de la CEDEAO, à promouvoir la citoyenneté régionale et le leadership des jeunes, tout en favorisant les échanges autour des grands défis de la sous-région.





À travers cette Nuit de l'intégration régionale, les organisateurs entendent renforcer l'engagement de la jeunesse en faveur d'une CEDEAO plus proche des citoyens, où les frontières deviennent des passerelles de coopération plutôt que des barrières entre les peuples.