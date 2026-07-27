Trois morts lors d’un festival culinaire à Seattle: un livestream capture le moment où éclate la fusillade

Trois personnes ont été tuées et au moins quatre autres ont été blessées lors d’une fusillade dans la ville américaine de Seattle, dans l’État de Washington. Au moment des faits, un homme diffusait en direct sur les réseaux sociaux et a filmé des scènes de panique lorsque les tirs ont retenti.

Les faits se sont produits pendant le festival culinaire “Bite of Seattle”, organisé à proximité du célèbre Seattle Center, où se dresse également la tour emblématique Space Needle. Selon les médias américains, la fusillade a fait trois morts et au moins quatre blessés. Les pompiers auraient reçu l’alerte peu après 18 heures (heure locale).

