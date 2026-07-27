Trois morts lors d’un festival culinaire à Seattle: un livestream capture le moment où éclate la fusillade

Les faits se sont produits pendant le festival culinaire “Bite of Seattle”, organisé à proximité du célèbre Seattle Center, où se dresse également la tour emblématique Space Needle. Selon les médias américains, la fusillade a fait trois morts et au moins quatre blessés. Les pompiers auraient reçu l’alerte peu après 18 heures (heure locale).
Deux des trois victimes sont décédées sur place. La troisième est morte plus tard à l’hôpital. Parmi les quatre blessés figurent un enfant de deux ans et une femme de 56 ans ; tous ont été transportés à l’hôpital dans un état stable. Une cinquième personne blessée a toutefois refusé d’être hospitalisée.
Un suspect arrêté
Selon la maire de la ville, Katie Wilson, un suspect a été arrêté. La police de Seattle a indiqué que l’enquête était toujours en cours et a appelé la population à éviter le secteur. Les autorités de la ville de Seattle et de l’État de Washington ont condamné cette fusillade, la qualifiant d’acte de “violence insensée”.
“Mes pensées vont aux familles des victimes ainsi qu’aux secouristes qui œuvrent pour assurer la sécurité de la population”, a écrit le gouverneur de l’État de Washington, Bob Ferguson, sur les réseaux sociaux.
-
Dakar accueille 50 femmes scientifiques africaines pour renforcer le leadership féminin dans l'agriculture
-
“C’est Allah qui m’a ordonné”: trois femmes, dont une enceinte, attaquées au couteau à Paris, un suspect arrêté
-
Une fusillade éclate à Seattle: trois morts et plusieurs blessés, un suspect arrêté
-
Kafountine : un transformateur de poisson meurt après avoir été frappé par la foudre
-
KIIRAAY joint le geste à la parole : au lendemain de l’Assemblée générale constitutive, le King Fahd Palace nettoyé par les militants