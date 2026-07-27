“C’est Allah qui m’a ordonné”: trois femmes, dont une enceinte, attaquées au couteau à Paris, un suspect arrêté

Les forces de l’ordre ont interpellé un homme à Paris accusé d’avoir fait trois blessés lors d’une attaque à l’arme blanche. Les victimes seraient trois femmes âgées de de 19, 24 et 36 ans. L’une d’entre elle serait enceinte, selon un témoin cité par Le Figaro. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit l’individu maintenu au sol par plusieurs personnes. “C’est Allah qui m’a ordonné”, lance-t-il.

Un homme suspecté d’avoir blessé trois femmes lundi à Paris à l’aide de deux couteaux de cuisine, dont deux grièvement, a ensuite été rapidement interpellé, a annoncé le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. L’attaque s’est produite vers 11H30 porte de Clichy, au nord-ouest de la capitale, avait indiqué la préfecture de police de Paris. “Trois victimes identifiées ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier”, a précisé la PP, sans donner plus de détail sur l’état des blessés.

