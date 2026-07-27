[ Contribution] Et pendant ce temps-là !


[ Contribution] Et pendant ce temps-là !
Le spectacle affligeant de ce week-end couronne vingt-huit mois d'imposture politique de la part des tenants du nouveau pouvoir. Non contents d'avoir abandonné les populations face à leurs préoccupations les plus vives, le duo de mars 2024 s'est mué en duel, entre querelles fratricides et jacqueries insupportables. Ce fiasco politique a fini par rejaillir sur nos institutions et contribue considérablement à ternir l'image de notre pays.

Deux visages d'une même impasse, qui agacent et indisposent tous les citoyens et démocrates de ce pays, lesquels ont pleinement mesuré l'ampleur des responsabilités reposant sur des épaules frêles et des mains inexpertes. Une culture de l'incohérence et de l'incompétence, adossée à une série de mensonges éhontés, a fini par installer une crise redoutable dans tous les domaines de la vie publique.

Les discours populistes qui se succèdent finissent par dessiner une ligne que l'on peut qualifier de récalcitrante à l'égard des droits acquis ou à conquérir : aucun jalon n'est posé pour soulager nos compatriotes. On n'attendait déjà plus rien, et pourtant la déception est là. Le Sénégal rêvé n'est pas advenu ; pire, ses artisans s'emploient à saborder les fondements mêmes de notre économie et de notre cohésion nationale. Partout la désolation : l'immobilisme avance, et rien, au regard de ce qui se déroule sous nos yeux, ne semble pouvoir l'arrêter. Quant aux annonces prématurées de candidature à une élection présidentielle dans trois ans, tout, dans le contexte national actuel, les disqualifie : elles ne sont rien d'autre qu'un mépris jeté au visage du peuple sénégalais.

Réew Mi France refuse de choisir son camp entre deux visages d'une même imposture politique. Le pouvoir actuel a lamentablement échoué et ne peut plus incarner l'espoir d'un avenir meilleur. La nation est suspendue, gangrenée par l'irruption, dans le champ politique, de protagonistes qui n'excellent que dans l'insulte, la délation et un bavardage aussi incessant qu'indigne.

Il ne faut pas se tromper de chemin : celui des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens.  

Une autre voie est possible : celle d'un Sénégal du travail, du mérite et de l'effort, fondé sur deux impératifs majeurs. D'une part, comment reconstruire le pays non par la propagande, mais par la dignité ? D'autre part, comment restaurer la nation sénégalaise sans reconstituer la machine même qui l'a menée au désastre ? Un vaste rassemblement des forces vives du pays, pour bâtir une alternative crédible autour du Président Idrissa Seck, apparaît aujourd'hui comme la voie la plus souhaitable. Notre Sénégal regorge de femmes et d'hommes sobres, patients et bienveillants, capables de se retrouver autour de l'essentiel : l'ambition d'être utiles et de servir, aux côtés d'un leader expérimenté qui rassemble, qui répare, qui rassure et protège — pour redorer le blason d'un pays terni par les tenants actuels du pouvoir. 

Abdou Rahim NIANE, 

Coordonnateur de Réew Mi France  

 reewmifrance@reewmi.com 
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Lundi 27 Juillet 2026
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