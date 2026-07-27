Semaine de la recherche - UCAD : « Il faut sortir des laboratoires pour financer l’innovation et répondre aux besoins du Sénégal » (Yankhoba Seydi)


Semaine de la recherche - UCAD : « Il faut sortir des laboratoires pour financer l’innovation et répondre aux besoins du Sénégal » (Yankhoba Seydi)

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé la semaine de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat (SRIE), ce lundi 27 juillet 2026. L’objectif est de sortir les innovations des laboratoires pour les mettre au service des besoins du grand public.

Dans son intervention, le directeur de la recherche et de l’innovation de l’UCAD, Yankhoba Seydi, a souligné l’importance de cette semaine pour le monde universitaire. Selon lui, l’enjeu principal vise le grand public. « Nous avons l’habitude de faire de la recherche, de produire des connaissances, de produire des solutions, ce qu’on appelle les innovations, mais en général, ces solutions et ces connaissances originales dorment dans les tiroirs de nos laboratoires. Elles sont très méconnues du grand public », a-t-il regretté.

Pour lui, alors que le grand public est confronté à des problèmes au quotidien, la réponse à certains de ces problèmes se trouve dans nos laboratoires. Le but est donc de créer l’osmose entre la société et le monde académique souvent perçu comme un monde fermé. « C’est justement cela que nous voulons casser. D’ailleurs, nous l’avons clairement dit : la semaine de la recherche et de l’innovation est prévue hors des murs de l’UCAD. Nous voulons la tenir vraiment dans la ville pour montrer que l’université se trouve aussi dans la ville », a-t-il expliqué.

Il ajoute que l’université va présenter des résultats de ses recherches à impact, des réponses concrètes aux besoins des populations. « Nous allons parler avec le mécanicien, nous allons parler avec le menuisier, le journaliste, avec tout ce beau monde. Il y a souvent des critiques qui reviennent : Qu’est-ce que l’université fait ? Des gens qui ne savent même pas faire des aiguilles. Ce sont des clichés. En réalité, il y a tellement de choses que nous faisons qui sont des réponses concrètes, mais que malheureusement le grand public ne connaît pas », a-t-il affirmé.

L’ouverture officielle se fera au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose avec, en principe, le président de la République, mais également les autorités ministérielles. Le coordonnateur de la semaine de la recherche de l’UCAD a également insisté sur la nécessité de diversifier le financement de la recherche. « L’objectif est que la recherche ne soit pas financée seulement par les fonds publics, parce que ceux-ci n’arrivent généralement pas au complet », dit-il. Pour lui, la solution passe par la rencontre entre le monde académique et le monde socio-économique. Car quand le monde académique rencontre le secteur privé et la société civile, il devient possible de régler en partie le problème du financement.

Enfin, il a exprimé le souhait d’institutionnaliser cette semaine de la recherche pour qu’elle se tienne chaque année et devienne le plus grand rendez-vous scientifique du Sénégal et de l’Afrique.

Dieynaba Agne

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Lundi 27 Juillet 2026
Dieynaba Agne



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