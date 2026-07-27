Nécrologie : Le monde de la culture en deuil, le conteur Babacar Mbaye Ndaak n’est plus

Le monde de la culture et des arts oratoires est en deuil. Le professeur Babacar Mbaye Ndaak, président fondateur de l’Association des conteurs du Sénégal et figure emblématique de la parole au Sénégal, est décédé dans la nuit du 26 au 27 juillet 2026 à Dakar. Surnommé le « Maître de la Parole », il laisse derrière lui le souvenir d’un guide, d’un grand frère, d’une boussole et d’un protecteur pour de nombreux acteurs culturels. En cette période du mois de Safar, Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, notamment à son épouse Marème, à ses enfants, à El Hadj Dame Mbaye, ainsi qu’à toute la famille culturelle du Sénégal, de l’Afrique et du monde, particulièrement aux acteurs des arts oratoires.