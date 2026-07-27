KIIRAAY joint le geste à la parole : au lendemain de l’Assemblée générale constitutive, le King Fahd Palace nettoyé par les militants

Au lendemain de l’Assemblée générale constitutive du Parti KIIRAAY, tenue au King Fahd Palace de Dakar, les militants de la Coalition Diomaye Président ont organisé une séance de nettoyage du site ayant accueilli l’événement fondateur. Loin d’être un geste anodin, cette initiative traduit une conception de l’engagement politique fondée sur l’action concrète, le sens des responsabilités et le respect du bien public.



Pour le Parti KIIRAAY, servir la Nation ne se résume pas à la conquête ou à l’exercice du pouvoir. C’est aussi, au quotidien, adopter des comportements exemplaires susceptibles d’inspirer confiance et de renforcer le lien entre les citoyens et leurs institutions. En procédant eux-mêmes au nettoyage des lieux après leur utilisation, les militants ont posé un acte fort de civisme, illustrant les valeurs de patriotisme, de discipline, de solidarité et de responsabilité qui fondent l’identité de cette formation née de la transformation de la Coalition Diomaye Président.



Le Parti KIIRAAY entend ainsi se démarquer par une présence constante sur le terrain, au plus près des populations, dans la perspective d’une République exemplaire portée par la vision de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye.