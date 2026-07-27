“Pendant que vous propagiez la haine...”: Infantino s’en prend à ses détracteurs et balaie les critiques


“Pendant que vous propagiez la haine...”: Infantino s’en prend à ses détracteurs et balaie les critiques
Le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino s’est exprimé dans une longue lettre ouverte publiée sur le site de la FIFA, lundi, pour revenir sur les importants dossiers qui ont jalonné la Coupe du monde 2026. Il regrette l’attitude de ses détracteurs et balaie les critiques. Selon Infantino, le tournoi qui vient de s’achever aux États-Unis, au Mexique et au Canada était “la plus exceptionnelle des Coupes du monde” et a “célébré l’humanité sous son meilleur jour.”

Il suggère à “ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à haïr” de prendre un instant pour “réfléchir, méditer, prier, ou tout simplement pour regarder un match de football.”

Infantino souligne qu’il y a eu “zéro incident, zéro hostilité, zéro violence” dans les 16 stades qui ont accueilli le Mondial, alors que sept millions de personnes originaires de 200 pays sont venus voir les matchs.

“Pendant que vous propagiez la haine, nous travaillions sans relâche pour unir deux pays en guerre”, a affirmé Infantino. Il a déclaré que “l’Iran est entré aux États-Unis sans le moindre incident ni conflit”, sans faire mention des critiques émanant de l’équipe iranienne par rapport aux restrictions imposées pour les visas par les autorités américaines.

“Incroyablement fier”

Il n’a pas non plus évoqué l’interdiction d’entrée aux États-Unis pour l’arbitre somalien Omar Artan, qui a dû renoncer au Mondial, préférant souligner les “millions” d’autres personnes qui ont obtenu un visa.

Infantino a également balayé les critiques concernant l’arbitrage et les questions disciplinaires qui ont culminé avec l’annulation de la suspension de l’Américain Folarin Balogun après une intervention du président américain Donald Trump. Il trouve “curieux” que les critiques émanent de pays “qui autorisent ces mêmes pratiques”.

Pour Infantino, le football est “vecteur d’unité, non de division. Le football est plus fort que la haine et la discrimination.” Il se dit “incroyablement fier” d’avoir apporté sa “modeste contribution à ce spectacle.”

 
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Lundi 27 Juillet 2026
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