“Pendant que vous propagiez la haine...”: Infantino s’en prend à ses détracteurs et balaie les critiques

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino s’est exprimé dans une longue lettre ouverte publiée sur le site de la FIFA, lundi, pour revenir sur les importants dossiers qui ont jalonné la Coupe du monde 2026. Il regrette l’attitude de ses détracteurs et balaie les critiques. Selon Infantino, le tournoi qui vient de s’achever aux États-Unis, au Mexique et au Canada était “la plus exceptionnelle des Coupes du monde” et a “célébré l’humanité sous son meilleur jour.”

Il suggère à “ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à haïr” de prendre un instant pour “réfléchir, méditer, prier, ou tout simplement pour regarder un match de football.”



Infantino souligne qu’il y a eu “zéro incident, zéro hostilité, zéro violence” dans les 16 stades qui ont accueilli le Mondial, alors que sept millions de personnes originaires de 200 pays sont venus voir les matchs.

