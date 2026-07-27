Dakar accueille 50 femmes scientifiques africaines pour renforcer le leadership féminin dans l'agriculture

Dakar a abrité, ce lundi 27 juillet, la cérémonie officielle d'ouverture du Women in Agriculture Leadership Program Fellowship, une initiative de l'organisation panafricaine AWARD. Pendant une semaine, 50 femmes scientifiques venues de six pays africains suivront une formation intensive en leadership, négociation et management afin de renforcer leur rôle dans la transformation des systèmes agricoles et alimentaires du continent.

La capitale sénégalaise est, cette semaine, le point de convergence de 50 femmes scientifiques originaires de l'Égypte, du Ghana, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Sierra Leone, réunies dans le cadre du Women in Agriculture Leadership Program Fellowship. La cérémonie officielle d'ouverture, organisée ce lundi 27 juillet, marque le début d'une semaine de formation intensive consacrée au développement du leadership féminin dans le secteur agricole.

Portée par African Women in Agricultural Research and Development (AWARD), cette initiative est financée dans le cadre du Partenariat Afrique–Australie pour une agriculture résiliente au changement climatique, mis en œuvre par le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) en collaboration avec le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.

Le programme ambitionne de doter les participantes de compétences en leadership, communication, négociation et management. L'objectif est de leur permettre de mieux évoluer au sein de leurs institutions, de diriger efficacement des équipes, d'influencer les processus de décision et de développer des réseaux professionnels solides. À terme, ces femmes seront davantage en mesure de contribuer à la construction de systèmes agricoles et alimentaires plus résilients, inclusifs et durables en Afrique.

Parmi les participantes, Rama Ndiaye, ingénieure agronome, a souligné l'importance de cette formation au regard des défis rencontrés par les femmes dans le secteur agricole. « Le développement des systèmes agroalimentaires ne repose pas uniquement sur les compétences techniques. Il nécessite également un leadership fort, une meilleure prise en compte du genre et des mécanismes adaptés pour accompagner les acteurs agricoles », a-t-elle expliqué.

Selon elle, cette formation représente une opportunité de renforcer ses capacités en leadership, de découvrir les expériences d'autres femmes leaders du continent et de développer de nouvelles approches pour améliorer la conception et la mise en œuvre des projets agricoles au Sénégal.

Rama Ndiaye estime également que les femmes continuent de faire face à des obstacles dans des environnements où elles sont encore peu acceptées comme responsables ou managers. Elle espère ainsi acquérir les outils nécessaires pour renforcer la résilience, l'autonomisation et la compétitivité des acteurs agricoles de son pays.

De son côté, Adama Kane, docteure en sciences économiques spécialisée en économie du changement climatique, considère cette initiative comme une réponse concrète aux défis climatiques auxquels est confrontée l'agriculture africaine.

« Face aux impacts du changement climatique, il est indispensable de bâtir une agriculture résiliente et durable. Le leadership féminin a un rôle majeur à jouer dans cette transformation », a-t-elle déclaré.

S'appuyant sur une enquête menée dans plusieurs villes du Sénégal, notamment Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, elle affirme avoir constaté les besoins importants des femmes rurales en matière d'accompagnement et de renforcement des capacités.

Pour la chercheuse, cette formation permettra de transformer les résultats de la recherche en actions concrètes au profit des communautés agricoles, notamment à travers la promotion de solutions durables, le développement des énergies renouvelables et une meilleure sensibilisation aux effets du changement climatique.

À travers ce programme, AWARD confirme son engagement en faveur du renforcement du leadership des femmes dans la recherche et l'innovation agricoles. Basée à Nairobi, l'organisation panafricaine accompagne les femmes scientifiques africaines grâce à des programmes de développement du leadership, de renforcement des capacités et de partenariats stratégiques destinés à accroître leur influence et leur contribution à la transformation durable des systèmes agricoles et alimentaires du continent.