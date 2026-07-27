Magal de Touba 2026 : Dakar Dem Dikk déploie son dispositif de transport

La société nationale de transport Dakar Dem Dikk annonce la mise en place d’un dispositif spécial à l’occasion du grand Magal de Touba, prévu les 30 et 31 juillet ainsi que le 1er août prochains. L’entreprise entend accompagner les talibés désireux de se rendre dans la ville sainte en leur proposant un parc d’autobus alliant confort et sécurité, à un tarif jugé abordable.







Le communiqué que Dakar Dem Dikk, s’organise avec plusieurs points de départ sont prévus pour faciliter l’accès des fidèles à Touba notamment au niveau de la gare de Colobane, de l’Arène nationale de Pikine, de l’aéroport de Yoff, ainsi que le stade Ngalandou Diouf de Rufisque.



Concernant le retour, la société précise que les départs de Touba s’effectueront depuis les HLM Soxna Mai, le lendemain du Magal, à partir de 6 heures du matin. Le prix du transport est fixé à 4000 FCFA par personne, et la vente des billets se fera directement sur place, sans réservation préalable évoquée dans le communiqué.







Dakar Dem Dikk rappelle par ailleurs que le nombre de bagages autorisé par passager est limité, une mesure destinée à faciliter la logistique et la fluidité des embarquements durant cet événement religieux majeur qui mobilise chaque année des centaines de milliers de fidèles mourides.

