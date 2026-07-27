Inondations à Linguère : le maire déploie un dispositif d'évacuation des eaux pour soulager les populations


Inondations à Linguère : le maire déploie un dispositif d'évacuation des eaux pour soulager les populations
Les fortes pluies enregistrées dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet 2026 n'ont pas épargné le département de Linguère. Plus de 100 mm de pluie sont tombés sur la commune, provoquant d'importantes inondations dans plusieurs quartiers de la ville.
Face à cette situation, le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, a rapidement mis en place, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, un dispositif d'évacuation des eaux afin de venir en aide aux populations sinistrées.
Selon l'édile, le Djoloff a enregistré entre 93 et 100 mm de pluie en moins de 48 heures, entraînant d'importantes accumulations d'eau dans plusieurs secteurs de la commune.
Les quartiers de Linguère Coumba, Rail, Mboussène, Thiély et Escale figurent parmi les zones les plus touchées. Toutefois, la situation est particulièrement préoccupante dans le secteur situé derrière la caserne des sapeurs-pompiers, où une importante stagnation des eaux complique le quotidien des habitants.
Pour accélérer les opérations, les sapeurs-pompiers ont été renforcés par des équipes venues de Dakar et de Louga. Le maire a également annoncé la mise à disposition d'une électropompe d'une capacité de 500 m³ par heure, destinée à accélérer l'évacuation des eaux.
« Avec ce nouvel équipement, nous espérons parvenir rapidement à une évacuation définitive des eaux stagnantes », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye.
Sur le terrain, plusieurs habitants saluent la réactivité du maire, qu'ils disent voir régulièrement à leurs côtés lors des situations difficiles, notamment pendant les périodes d'hivernage où les inondations affectent de nombreuses localités du pays.
Zale Ndiaye (Linguère)
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Lundi 27 Juillet 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



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