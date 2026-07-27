Affaire Intermaq : le dossier désormais entre les mains de l’Agent judiciaire de l’État, la piste judiciaire se précise

Le dossier Intermaq, qui alimente depuis plusieurs semaines les débats autour de la gestion de marchés publics dans le secteur agricole, pourrait connaître un prolongement judiciaire.



Interpellé par L’Observateur, le nouveau ministre de l’Agriculture, Dr Cheikh Oumar Bâ, a confirmé que le dossier était désormais placé sous l’autorité de l’Agent judiciaire de l’État.



Questionné plus largement sur les soupçons de surfacturation ou d’autres irrégularités susceptibles d’avoir été relevés dans son département, le ministre indique que les marchés antérieurs concernant la mécanisation agricole ont fait l’objet d’audits.



« En ce qui concerne le dossier Intermaq, à ce jour, il est placé sous l’autorité de l’Agent judiciaire de l’État », rapporte L’Observateur, citant le ministre.



Une déclaration qui ouvre désormais la voie à l’Agent judiciaire de l’État pour engager, si les éléments du dossier le justifient, les procédures appropriées.



L’affaire trouve son origine dans l’accord relatif à la fourniture de matériels agricoles et à la construction d’entrepôts dans le cadre du programme Intermaq.



Selon L’Observateur, qui se réfère au rapport 2025 de la Cour des comptes, le marché T0520/22, d’un montant de 85,5 milliards de FCFA, avait été conclu entre le gouvernement du Sénégal et Intermaq 2012 S.L.



Les investigations des magistrats financiers auraient ensuite mis en évidence d’importants écarts entre la valeur initiale des contrats enregistrés et les volumes de capitaux effectivement retracés sur les comptes bancaires de la filiale sénégalaise.



D’après les éléments rapportés par le journal, les enquêteurs de la Cour des comptes ont examiné les relevés bancaires d’Intermaq Sénégal SA.



L’examen de ces mouvements financiers aurait permis d’établir que le compte d’Intermaq Sénégal SA avait été crédité d’un montant total de 16,425 milliards de FCFA.



Sur cette enveloppe, une somme de 7,2 milliards de FCFA aurait été formellement mise à la disposition de Ferdinand Coly, qui occupait alors les fonctions de coordonnateur de la structure au Sénégal, rapporte L’Observateur.



Entendu dans le cadre d’une audition menée par les enquêteurs de la Cour des comptes, l’ancien international sénégalais aurait expliqué les modalités de gestion de ces fonds.



Selon le journal, il aurait affirmé aux magistrats avoir intégralement reversé les 7,2 milliards de FCFA à l’homme d’affaires Saïdou Amadou Kane.





L’Observateur apporte cependant une précision importante concernant les relations entre Ferdinand Coly et Saïdou Kane.



Selon les informations du quotidien, recoupées auprès de l’intéressé, Ferdinand Coly, auquel certains auraient prêté depuis plusieurs semaines l’intention de porter plainte contre Saïdou Kane, n’avait engagé aucune procédure judiciaire contre ce dernier jusqu’au vendredi 24 juillet 2026.



Ce point vient nuancer les informations ayant circulé sur un éventuel contentieux judiciaire entre les deux hommes.



Les investigations comptables seraient allées plus loin.



Toujours selon L’Observateur, elles auraient permis de retracer une partie des capitaux jusqu’au cercle familial de Saïdou Amadou Kane.



Les magistrats financiers auraient ainsi identifié un flux de 1,3 milliard de FCFA crédité sur le compte bancaire de son épouse.



Deux autres virements distincts de 500 millions de FCFA chacun auraient également été effectués au profit de ses deux enfants mineurs.



Ces différents mouvements financiers figurent parmi les éléments particulièrement sensibles du dossier tel que présenté par le quotidien.



L’affaire avait déjà suscité une réaction des avocats de Saïdou Kane au mois de mai.



Le collectif de défense, comprenant notamment le bâtonnier Papa Laïty Ndiaye, Me Boubacar Koïta et Me Amadou Sall, avait contesté la présentation du dossier.



Selon L’Observateur, les conseils dénonçaient notamment une confusion entre deux entités qu’ils considèrent comme juridiquement distinctes : Intermaq 2012 SL, société espagnole attributaire du marché, et Intermaq Sénégal, présentée comme un simple prestataire local.



Pour les avocats, cette assimilation brouillerait la compréhension du montage contractuel.



La défense soutenait également que Saïdou Kane n’était ni signataire du contrat ni bénéficiaire des paiements effectués par l’État.



Elle affirmait que les flux financiers avaient été directement versés à la société espagnole conformément aux procédures administratives et après validation par les instances compétentes.