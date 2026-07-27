Dahra Djoloff : 47 élèves récompensés lors du concours d'excellence, le Colonel Amadou Adama Ba célèbre le mérite scolaire


Dahra Djoloff : 47 élèves récompensés lors du concours d'excellence, le Colonel Amadou Adama Ba célèbre le mérite scolaire

L'excellence scolaire était à l'honneur ce samedi à Dahra Djoloff, où 47 élèves, du CM² à la Terminale, ont été récompensés à l'occasion de la deuxième édition du concours d'excellence parrainé par le Colonel des Douanes Amadou Adama Ba, natif de la localité.

La cérémonie, organisée dans un hôtel de la ville, a réuni les autorités administratives et éducatives, notamment le représentant de l'Inspecteur d'Académie de Louga, l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Linguère, les inspecteurs du district de Dahra, des chefs d'établissements, des enseignants, des parents d'élèves ainsi que de nombreux invités.

Malgré la forte chaleur, la mobilisation a été importante pour célébrer les meilleurs élèves de la commune.

Empêché, le parrain était représenté par son frère, Arona Adama Ba, qui a rappelé l'engagement constant du Colonel Amadou Adama Ba en faveur de l'éducation et du développement de sa localité.

Les lauréats ont reçu des cahiers, stylos, matériels géométriques, ordinateurs, ouvrages scolaires ainsi que des enveloppes financières allant de 25 000 à 100 000 FCFA.

« Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir et former des citoyens porteurs de valeurs », a déclaré Arona Adama Ba, soulignant que cette initiative vise à encourager les jeunes à poursuivre leurs efforts scolaires.

Au-delà des élèves distingués, quatre enseignants ayant marqué l'histoire de l'éducation à Dahra ont été honorés. Il s'agit de Paa Guissé, Adama Ba, Mame Codou Lakh et Oustaz Assane Ka, chacun ayant reçu une enveloppe de 100 000 FCFA en reconnaissance de leur contribution à la formation de plusieurs générations d'élèves.

Cette cérémonie est organisée par l'association Éduque Action Sociale, dirigée par Oumar Diop, qui œuvre depuis plusieurs années dans les domaines de l'éducation et du social.

Très satisfait de cette initiative, l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation de Linguère, Mamadou Barry, a estimé que cette cérémonie s'inscrit pleinement dans la politique nationale de promotion de l'excellence scolaire.

« L'espoir que représente chaque enfant pour sa famille, sa commune et son pays est inestimable », a-t-il déclaré, avant de saluer l'engagement du Colonel Amadou Adama Ba.

Profitant de l'occasion, l'IEF a dévoilé les performances enregistrées cette année dans le département de Linguère : CFEE : 93,27 % de réussite sur 3 688 candidats,  BFEM : 81,25 % sur 2 624 candidats, Baccalauréat : 62 % de réussite.

 

Le représentant de l'Inspecteur d'Académie de Louga, l'inspecteur Ndour, a lui aussi félicité le parrain pour son attachement à son terroir et exhorté les élèves à poursuivre leurs efforts, rappelant que « le développement d'une nation passe avant tout par une éducation de qualité ».

Parmi les lauréats, deux élèves se sont particulièrement distinguées.

Le Prix de la meilleure élève en série scientifique est revenu à Yacine Awa Dioum, élève en Terminale S au lycée Dr Daouda Sow de Dahra. Le Prix Miss Mathématiques a été remporté par Bineta Sow, élève en classe de quatrième au CEM de Ngome. Les deux jeunes filles ont chacune reçu 50 000 FCFA, un ordinateur et un lot d'ouvrages.

Prenant la parole au nom des lauréats, Yacine Awa Dioum a invité ses camarades à persévérer dans les études, estimant que « les jeunes d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain ».

La cérémonie a également été marquée par un hommage émouvant rendu à Bacar Fall et Hourèye Sow, deux anciens camarades de classe du parrain aujourd'hui disparus.

À l'issue de la manifestation, élèves, parents, enseignants et autorités ont unanimement salué l'engagement du Colonel Amadou Adama Ba, dont les actions en faveur de l'éducation et du développement social sont largement reconnues dans le Djoloff.

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Lundi 27 Juillet 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



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