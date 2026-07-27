Dahra Djoloff : 47 élèves récompensés lors du concours d'excellence, le Colonel Amadou Adama Ba célèbre le mérite scolaire

L'excellence scolaire était à l'honneur ce samedi à Dahra Djoloff, où 47 élèves, du CM² à la Terminale, ont été récompensés à l'occasion de la deuxième édition du concours d'excellence parrainé par le Colonel des Douanes Amadou Adama Ba, natif de la localité.



La cérémonie, organisée dans un hôtel de la ville, a réuni les autorités administratives et éducatives, notamment le représentant de l'Inspecteur d'Académie de Louga, l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Linguère, les inspecteurs du district de Dahra, des chefs d'établissements, des enseignants, des parents d'élèves ainsi que de nombreux invités.



Malgré la forte chaleur, la mobilisation a été importante pour célébrer les meilleurs élèves de la commune.



Empêché, le parrain était représenté par son frère, Arona Adama Ba, qui a rappelé l'engagement constant du Colonel Amadou Adama Ba en faveur de l'éducation et du développement de sa localité.



Les lauréats ont reçu des cahiers, stylos, matériels géométriques, ordinateurs, ouvrages scolaires ainsi que des enveloppes financières allant de 25 000 à 100 000 FCFA.



« Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir et former des citoyens porteurs de valeurs », a déclaré Arona Adama Ba, soulignant que cette initiative vise à encourager les jeunes à poursuivre leurs efforts scolaires.



Au-delà des élèves distingués, quatre enseignants ayant marqué l'histoire de l'éducation à Dahra ont été honorés. Il s'agit de Paa Guissé, Adama Ba, Mame Codou Lakh et Oustaz Assane Ka, chacun ayant reçu une enveloppe de 100 000 FCFA en reconnaissance de leur contribution à la formation de plusieurs générations d'élèves.



Cette cérémonie est organisée par l'association Éduque Action Sociale, dirigée par Oumar Diop, qui œuvre depuis plusieurs années dans les domaines de l'éducation et du social.



Très satisfait de cette initiative, l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation de Linguère, Mamadou Barry, a estimé que cette cérémonie s'inscrit pleinement dans la politique nationale de promotion de l'excellence scolaire.



« L'espoir que représente chaque enfant pour sa famille, sa commune et son pays est inestimable », a-t-il déclaré, avant de saluer l'engagement du Colonel Amadou Adama Ba.



Profitant de l'occasion, l'IEF a dévoilé les performances enregistrées cette année dans le département de Linguère : CFEE : 93,27 % de réussite sur 3 688 candidats, BFEM : 81,25 % sur 2 624 candidats, Baccalauréat : 62 % de réussite.

