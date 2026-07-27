Nord-ouest du Nigeria: un juge enlevé par des hommes armés


Nord-ouest du Nigeria: un juge enlevé par des hommes armés

Des hommes armés ont enlevé un juge dans l'État de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, a indiqué la police à l'AFP lundi, dernier rapt en date visant une personnalité de haut rang.

Les enlèvements sont devenus une activité lucrative majeure au Nigeria pour les bandes criminelles sans idéologie affichée, appelées "bandits" localement, principalement présents dans le nord-ouest et le centre du pays, ainsi que pour les groupes jihadistes, actifs surtout dans le nord-est.

Faruku Hassan Bunza, juge à la Haute Cour de l'État de Kebbi, a été enlevé à son domicile dans la ville de Bunza dimanche à l'aube, quelques jours après le rapt de Nura Umar Bungudu, président du conseil de la zone du gouvernement local de Bungudu, une collectivité de l'État voisin de Zamfara.

"La victime a été enlevée aux premières heures de dimanche, peu après son retour à Bunza", a déclaré à l'AFP Bashir Usman, porte-parole de la police de l'État de Kebbi.

Il a précisé qu’une opération de sauvetage était en cours.

Selon les médias locaux, M. Bunza venait de rentrer d'un déplacement dans l'État de Sokoto avant l'attaque.

L’Etat de Kebbi, comme d'autres du nord-ouest et du centre du Nigeria, est confronté depuis des années aux attaques des bandits, qui enlèvent des habitants contre rançon, pillent et incendient des habitations dans de vastes zones rurales, où la présence de l’État est faible.

L’État de Kebbi partage une longue frontière avec le Niger, qui a connu cette année des attaques jihadistes de grande ampleur.

En juin, un influent chef traditionnel de Kebbi, émir d'Argungu, une ville connue pour son festival international de pêche, a appelé les habitants à mettre en commun des fonds pour acheter des armes afin de se défendre contre ces groupes.

En mai, des hommes armés ont enlevé le général de division à la retraite Rabe Abubakar et son épouse dans l'État de Katsina(nord).

M. Abubakar est mort en captivité environ deux semaines après son enlèvement, des suites de complications liées au diabète et à l'hypertension, selon le gouvernement de l'État de Katsina.

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Lundi 27 Juillet 2026
Dakaractu



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