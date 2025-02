Zelensky annonce avoir refusé un accord avec Washington sur les minerais ukrainiens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi avoir refusé de signer un accord avec les Etats-Unis portant sur des minerais ukrainiens, estimant qu'il ne "protégeait pas" à ce stade son pays.



"Je n'ai pas autorisé les ministres à signer l'accord parce qu'il n'est pas prêt. À mon avis, il ne nous protège pas", a-t-il déclaré en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich, ajoutant qu'un tel accord devait comporter "des garanties de sécurité" pour l'Ukraine.



Mais "je ne vois pas encore dans le document ce lien" entre minerais et protection, a-t-il ajouté.



Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a déclaré jeudi qu'il espérait parvenir à un accord sur les minerais ukrainiens qui permettrait de "rembourser", en partie, les Etats-Unis pour l'aide fournie à l'Ukraine afin de financer la guerre contre la Russie.



"Une partie de cet argent servira à rembourser le contribuable américain pour les milliards de dollars qui ont été dépensés dans ce pays", a-t-il déclaré au lendemain de l'appel téléphonique entre Trump et Vladimir Poutine qui a rebattu les cartes de la guerre en Ukraine.



Une autre partie "sera réinvestie en Ukraine pour reconstruire tout ce qui a été détruit", avait affirmé M. Rubio.



Donald Trump, qui critique depuis longtemps les aides américaines envoyées à l'Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie, a laissé entendre au début du mois qu'il souhaitait un accord sur l'accès aux ressources minières ukrainiennes comme condition au maintien du soutien des Etats-Unis.



L'Ukraine possède d'importantes ressources en lithium et en titane qui sont essentielles pour les technologies de pointe, notamment l'aérospatiale et les véhicules électriques.