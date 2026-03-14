Les Gardiens de la Révolution disent avoir frappé les forces américaines sur une base saoudienne

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé samedi soir avoir tiré une salve de missiles contre les forces américaines stationnées sur la base aérienne Prince Sultan, près de Ryad.



Si les autorités saoudiennes n'ont pas confirmé cette attaque dans l'immédiat, le ministère de la Défense du royaume avait indiqué plus tôt avoir intercepté six missiles se dirigeant vers Al-Kharj, où se trouve la base.

