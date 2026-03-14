Thiaroye : un individu arrêté avec 97 modems Wi-Fi issus d’un réseau de recel

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a procédé à l’interpellation d’un individu pour association de malfaiteurs, vol et recel portant sur un lot de quatre-vingt-dix-sept (97) modems Wi-Fi.



Selon l'information donnée par la Police Nationale, l’opération fait suite à une plainte déposée par le chef du département du contentieux d’un opérateur de téléphonie et fournisseur d’accès à Internet. La plaignante a signalé l’existence d’un réseau de recel et de commercialisation illégale de modems Wi-Fi opérant au sein du marché de Thiaroye.



Pour vérifier ces informations, un agent de la structure lésée s’est rendu sur les lieux en se faisant passer pour un client. Après avoir identifié un suspect en possession d’un terminal, il a passé une commande de quatre-vingt (80) modems au prix unitaire de 2 500 FCFA. Le mis en cause a alors fixé un rendez-vous, le temps de rassembler le stock.



Informés, les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat ont mis en place une mission de surveillance et d’intervention. Le suspect a finalement été surpris et interpellé en possession de quatre-vingt-dix-sept (97) modems Wi-Fi appartenant à la structure plaignante.



Lors de son audition, le mis en cause a tenté de nier les faits, affirmant que le matériel proviendrait d’un fournisseur basé à la « Salle de vente » de Dakar.



L’individu a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol et recel, tandis que l’ensemble des quatre-vingt-dix-sept (97) modems a été consigné au service pour les besoins de l’enquête.

