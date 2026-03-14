Kaolack : une jeune fille de 19 ans séquestrée et violée, trois suspects arrêtés

Le commissariat central de Kaolack a élucidé une sombre affaire de séquestration et de viols sur une jeune fille de 19 ans, disparue depuis le 28 février 2026.



L’affaire a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par A. Dramé pour signaler la disparition de sa nièce, A. Mbodji (19 ans). Grâce au bornage d’un téléphone, les enquêteurs ont localisé la jeune fille en compagnie de Cheikh Babou (25 ans), un conducteur de moto domicilié à Sara Diamaguène.



Entendue par les enquêteurs, la victime a affirmé que Cheikh Babou l’aurait séquestrée et contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui. Elle a également indiqué que c’est un certain B. Diatta qui l’aurait mise en relation avec Ibrahim Khalil, chargé de la conduire à Latmingué.



Selon les premiers éléments de l’enquête, Ibrahim Khalil aurait finalement changé de destination pour l’emmener à Kaolack où elle aurait été retenue dans une chambre, avant que les autres suspects ne l’y rejoignent. La victime affirme avoir été violée à tour de rôle.



Interpellé, Mohamed Diop (26 ans) est également soupçonné d’avoir commis les mêmes actes sur la victime.



Placés en garde à vue, Cheikh Babou et Mohamed Diop font l’objet d’investigations en cours afin d’identifier et d’interpeller B. Diatta, cité dans l’affaire. Les mis en cause pourraient être poursuivis pour séquestration et viol.

