Tambacounda : Un grave accident sur la route de Gouloumbou fait 6 morts et 14 blessés

Un terrible accident de la circulation s'est produit ce matin sur la route Tambacounda-Gouloumbou, faisant 20 victimes selon un bilan provisoire communiqué par les sapeurs-pompiers.
Le lieutenant Mouhamadou Falilou Fall, chargé de l'expédition des affaires courantes de la 61e compagnie d'incendie et de secours de Tambacounda, a dressé le rapport des opérations de secours menées sur place.
Les secours ont été alertés à 8h18 pour un accident survenu sur la RN6, précisément entre Médina Sebinkely et Touba Darou Salam. Arrivés sur les lieux à 8h34, les pompiers ont découvert une violente collision entre deux véhicules. Le premier était un bus de marque Renault, et le second un véhicule de transport de marque Toyota, communément appelé « Cheikhou Chérifou ».
Le bilan est lourd avec notamment 20 victimes au total. Parmi elles, 10 personnes ont été grièvement blessées et 4 autres plus légèrement. Malheureusement, 6 corps sans vie ont été extraits des carcasses des véhicules.
Pour faire face à cette situation dramatique, d'importants moyens ont été déployés par la 61e compagnie d'incendie et de secours. Deux ambulances, un fourgon pompe-tonne, un véhicule de secours routier spécialement requis car deux victimes étaient incarcérées, un véhicule d'intervention et deux véhicules de commandement ont été engagés sur les lieux du drame.
Les blessés ont été rapidement pris en charge et évacués vers les structures sanitaires les plus proches, tandis que les corps des défunts ont été déposés à la morgue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui endeuille la région de Tambacounda.
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