Tambacounda : Un grave accident sur la route de Gouloumbou fait 6 morts et 14 blessés

Un terrible accident de la circulation s'est produit ce matin sur la route Tambacounda-Gouloumbou, faisant 20 victimes selon un bilan provisoire communiqué par les sapeurs-pompiers.



Le lieutenant Mouhamadou Falilou Fall, chargé de l'expédition des affaires courantes de la 61e compagnie d'incendie et de secours de Tambacounda, a dressé le rapport des opérations de secours menées sur place.







Les secours ont été alertés à 8h18 pour un accident survenu sur la RN6, précisément entre Médina Sebinkely et Touba Darou Salam. Arrivés sur les lieux à 8h34, les pompiers ont découvert une violente collision entre deux véhicules. Le premier était un bus de marque Renault, et le second un véhicule de transport de marque Toyota, communément appelé « Cheikhou Chérifou ».

