Assises citoyennes pour l’Indépendance à Thiès: " L'émergence de Thiès ne peut se réaliser sans des initiatives bâties sur le socle du développement ferroviaire"( Ousmane Diop).

" Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer cette dynamique citoyenne qui montre qu'ensemble, nous pouvons bel et bien soulever des montagnes. L'émergence de Thiès ne peut se réaliser sans des initiatives bâties sur le socle du développement ferroviaire qui requiert la contribution de tous les Thiessois. Je tiens à déclarer ici à haute et intelligible voix que j'ai déjà des contacts qui sont prêts à investir pour la relance du chemin de fer", a-t-il lancé.

M. Diop a fait noter que la capitale du rail avec son explosion démographique mérite l'érection d'auto-ponts, l'implantation d'usines de pavage dans les quartiers populaires tels Diamaguène, Hersent, Médina Fall, Cité Lamy, Diakhao, Thialy, Nguinth etc. " Avec cette approche, c'est possible de changer très positivement l'environnement de la voirie dans toute la ville, dans un délai de 5 ans", a-t-il évoqué.

Avant d'ajouter que ces projets peuvent être portés dans le cadre de l'intercommunalité entre les différentes collectivités territoriales.