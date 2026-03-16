Fin Ramadan-Aid El Fitr : L'UCAD suspend les cours du 18 au 23 mars...

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a annoncé une suspension temporaire des enseignements à l’occasion de la fête de la Korité.
Dans un communiqué signé par le recteur, le professeur Alioune Badara Kandji, ce lundi 16 mars, les autorités universitaires indiquent que les enseignements-apprentissages vaqueront à partir du mercredi 18 mars 2026 à 18 heures.
La reprise des cours est prévue le lundi 23 mars 2026 à 8 heures.
En effet, cette mesure vise à permettre à la communauté universitaire de célébrer la fête marquant la fin du mois de Ramadan, dans de bonnes conditions.
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